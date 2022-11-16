妻在徐耀昌餐會翻花籃「鬧場」遭請離　徐定楨不捨：只有滿滿虧欠

▲徐定禎的太太楊士儀被請出場。（合成圖／讀者提供）



記者崔子柔／綜合報導

苗栗縣長徐耀昌昨晚舉辦感恩餐會時，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎的妻子楊士儀穿著競選白外套到場，不慎撞倒會場內的花藍，隨後跟與會人士爆發口角，還有人怒喊「我們不歡迎民進黨好不好」，徐定禎對此表示，不能第一時間保護太太，「我很自責、很愧疚」。

徐定禎昨晚在臉書發文表示，他看見特定縣長候選的群組中，不斷散播太太在徐耀昌感恩之旅被眾人言語攻擊的影片，深感心痛，並指太太「沒有競選行為、沒有挑釁、沒有鬧場」，卻被這樣對待，「沒辦法在第一時間保護我的太太，我很自責、很愧疚」。

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦日前舉辦幹部大會，苗栗縣長徐耀昌現身。（圖／記者蔡文淵翻攝）



徐定禎也說，太太為了分攤競選工作不眠不休，不僅聲音啞了，白髮也多了，他對太太只有滿滿的虧欠，而這場感恩餐會是公開活動，太太是受到鄉親邀請兒出席，沒想到「所謂縣長感恩之旅竟然是假縣長之名，實為特定縣長候選人站台助選的活動」，「我很懷疑，徐耀昌縣長所謂的感恩餐會是否有賄選嫌疑，我強烈呼籲檢調單位徹查」。

徐定禎表示，主持人在活動現場煽動、台下眾人鼓譟施壓，太太才會倉促地不慎撞倒花藍，卻受到如此辱罵，他不敢想像太太當下內心有多無助，「對手陣營最愛說的男子漢，難道就是鼓動群眾言語攻擊手無寸鐵的女子嗎？」

▼徐定禎對太太感到虧欠。（資料圖／記者屠惠剛攝）

