高虹安助理費非個案　前助理曝民眾黨5立委「用國家錢養黨團」

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安被指控詐領立法院公費助理費，前助理A先生聲稱，民眾黨5名立委都會捐出1名助理的配額，相當於是領立法院的錢，做民眾黨的事。對此，民眾黨強調，節目爆料都是不實指控，後續不排除會採取法律行動。

▲高虹安陷入詐領助理費疑雲。（圖／翻攝自高虹安臉書）

有媒體14日在報導中曝光吹哨者提供的13頁「密帳」，顯示高虹安助理的薪水疑似遭到「低薪高報」，申報金額比實際薪資多出數千元至5萬元，薪資差額與加班費都得繳至辦公室當作公積金，目前吹哨者已將資料送交檢調機關。

對此，高虹安表示，公費基金制度並非她的辦公室發明，而是延續過去其他立委辦公室的制度，而這些辦公室規定都是助理同仁一起討論的，她沒有壓榨助理。

▲A先生聲稱民眾黨5名立委都要捐1名助理配額給黨團。（圖／翻攝自YouTube／鄭知道了）

不過，高虹安的前助理A先生15日在政論節目《鄭知道了》以電話連線的方式接受採訪，他聲稱，民眾黨5個委員辦公室都有類似的狀況，高虹安並非個案，公督盟曾經因為所謂的寄生國會一事，扣民眾黨委員的點數，說他們不是優秀立委，其實就是民眾黨黨團內有一個內規，各委員辦公室必須捐出1名助理的配額，但那個人實際上是在民眾黨立法院黨團或是智庫上班。

節目來賓、民進黨立委王定宇表示，也就是說，這5萬元的薪資是被某人領出來，但他沒有領錢，這筆錢當然是進到他的帳戶，再讓黨團去請助理，然後5名民眾黨的立委每個人都要出1個名額，「你確實知道這個情形？」

A先生回答，「這個我確實知道。」此話一出，節目主持人鄭弘儀馬上驚呼，「代誌大條了，這是拿國家的錢去給私人黨，這個也是貪汙。」

民進黨桃園市前議員王浩宇16日凌晨在臉書PO文表示，《鄭知道了》15日晚間連線前民眾黨的助理，爆料民眾黨每個委員都有類似行為，「民眾黨不用提告澄清嗎？這是很嚴重的指控耶。」

對此，民眾黨強調，節目爆料都是不實指控，民眾黨每位立委都有助理負責和黨團溝通，每個月固定支薪，也有負責聯繫相關的立法院工作，協助各委員會議事運作，是非常重要的工作夥伴，因此，希望新聞台及節目下架抹黑影片並道歉，後續不排除會採取法律行動。