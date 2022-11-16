俄2飛彈襲波蘭村莊釀2死！　拜登緊急與波蘭總理談話

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯15日對烏克蘭展開開戰以來最猛烈轟炸，發射110枚飛彈、10架伊朗無人機。當天2枚飛彈落入波蘭東部與烏克蘭接壤的村莊「Przewodów」，造成2死，事件引發波蘭、北約和華府當局高度關注，美國總統拜登已獲悉此事並正與波蘭總統進行談話，北約官方也證實和波蘭當局緊密合作，針對事件深入調查。

▲美國總統拜登緊急與波蘭總統杜達談話。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，白宮表示，拜登在聽完簡報後已和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）進行談話，國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）稍早也和波蘭高層蘇維拉（Jacek Siewiera）聯繫。

爆炸發生後，波蘭媒體拍攝現場畫面，至少已知2死，並指原因是俄羅斯的飛彈襲擊，當晚波蘭總理莫瑞維奇（Mateusz Morawiecki）召開緊急國安會議。

美國方面並未證實爆炸原因，僅表示已展開深入調查。北約稍早表示，與成員國波蘭緊密合作調查事件起因，秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）發布推文指出，已和杜達聯繫過，「北約監視當前情勢，盟國正在密切協商。查出所有事實是最重要的。」

俄羅斯國防部嚴正否認彈襲波蘭，指出影片是波蘭媒體所拍攝，指控波蘭「蓄意挑釁，意圖升高局勢」，還說此事件與俄羅斯「毫無關係」。