轟炸波蘭飛彈找到了？國防專家：疑來自S-300系統　烏俄2國都在用

▲波蘭15日遭飛彈轟擊，現場畫面一片狼藉。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

波蘭邊境村莊普熱沃多夫（Przewodow）15日遭襲，隨後據稱是飛彈轟炸現場的照片在網上瘋傳，只見遇襲地點被炸出了一個大洞，一輛穀類乾燥機受損，有拖拉機被翻倒在地，而地面上也有一個疑似是飛彈殘骸的碎片。

儘管BBC無法證實相關照片的真實性，但他們採訪的3位國防專家一致認定，照片中的殘骸應該屬於S-300飛彈。美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的資深顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，「這可能是S-300飛彈，它通常被用於地對空攻擊，不過在這場戰爭中，烏俄雙方都曾使用相關飛彈。」

▲波蘭遇襲地點留下了一個飛彈殘骸，國防專家認為碎片來自於S-300系統。（圖／翻攝自推特）

美國外交關係協會（CFR）安全專員坎南（J Andrés Gannon）也認為這枚飛彈可能來自S-300系統，但他也不清楚究竟是誰發射了飛彈，「儘管S-300是一個防空系統，但俄羅斯一直都將它用於進行地面攻擊，而烏克蘭也把它們用來對巡弋飛彈進行防空。」

英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）的高級研究員布朗克（Justin Bronk）也發布了相同看法，同意在波蘭發現的飛彈殘骸來自S-300系統。儘管如此，目前各界仍沒有足夠證據來確認飛彈的型號與發射飛彈的責任歸屬。

S-300是前蘇聯為了提升全空域作戰與防禦能力而研發的地對空飛彈系統，這款飛彈自1986開始服役至今已有36年，參與過後蘇聯衝突、敘利亞和俄烏戰爭的多個防空實戰。它同時也是俄國的主力防空系統，能夠擊落半徑400公里內的戰機和飛彈。