普丁完蛋了！攻擊波蘭邊境恐「觸怒北約」　拜登承諾捍衛每寸領土

▲波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯昨（15）日針對烏克蘭全境發動開戰以來最大規模空襲，高達100多枚導彈攻擊首都基輔、西部城市利維夫等各大城市民宅與基礎能源設施，傳出有2枚飛彈擊中波蘭的邊境村莊普熱沃多夫（Przewodow），導致2人死亡。儘管目前尚無法定論2枚飛彈是否為俄軍所為，不過美國總統拜登研擬與北約主要成員國領袖會晤，俄軍此舉恐怕打錯如意算盤。

根據《美聯社》，目前仍停留在印尼峇里島的拜登將緊急會晤七大工業國（G7）、北大西洋公約（NATO）成員國元首，同時預計將與德國、加拿大、荷蘭、日本、西班牙、義大利、英國元首進行會議；美國白宮表示，將全面協助波蘭政府調查此次與烏克蘭接壤之邊境村莊慘遭飛彈襲擊的事件。

此次波蘭與烏克蘭接壤之邊境村莊普熱沃多夫慘遭2枚飛彈襲擊導致2死的事件，引起國際社會軒然大波，因為一旦證實是俄軍所發射的飛彈，北約恐怕考慮動用《第四條款》、《第五條款》，將單一成員國所受攻擊，視為對北約全體成員國的攻擊。

北約緊急安全挑戰部前助理副部長西亞（Jamie Shea）認為，波蘭很可能會啟動《第四條款》，要求各簽署成員國召開緊急會議協商。

針對此次波蘭邊境村莊遭飛彈攻擊的事件，俄羅斯國防部立刻撇清責任，表示現場所發現的飛彈殘骸與俄羅斯武器無關，聲稱這是為了「升級局勢緊張的蓄意挑釁」。

▲普丁曾被拜登大罵「屠夫」。（圖／路透）

其實，目前情勢演變恐怕就連天不怕地不怕的俄羅斯都難以收尾。因為自從俄羅斯總統普丁今年2月底下令全面侵略烏克蘭後，拜登便多次表示，面對俄軍的無情侵略，美國將堅定支持波蘭或任何北約成員國。

根據美媒《福斯新聞》，拜登今年3月前往波蘭會見烏克蘭難民後，大罵普丁為「屠夫」，之後前往波蘭首都華沙時警告普丁與俄軍，「別肖想動北約領土任何一寸寒毛。根據《第五條約》，我們有神聖的義務，用我們集體的全部力量保衛北約每一寸領土。」

拜登今年9月在白宮向普丁發表談話時再度重申上述承諾，「我們已經充分準備好保衛我們的北約盟國，保衛北約每一寸領土、每一寸領土、每一寸領土！所以普丁先生，請別誤解我說的話，是每一寸！」

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