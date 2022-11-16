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濕冷天衣服越晾越臭？網友敲碗日本超夯抗菌豆　台灣終於買得到！

▲▼ 冬季濕冷霉味重？日本熱銷抗菌芳香豆只要洗前一撒　隨時穿上「太陽的味道」 。

▲HEBE田馥甄代言的「日本蘭諾」推出全新系列「蘭諾衣物抗菌芳香豆」！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

台灣氣候潮濕，尤其到了冬季，又會開始迎來細雨綿綿的崩潰濕冷感受，這時候最讓人感到困擾的，莫過於「洗衣服」這件事了，在太陽罕見露臉的時刻，總會覺得衣服曬不乾，收下來之後還有一股潮濕悶臭感，試過好多方法但都只是花更多時間！

針對冬季濕冷的氣候，常常下雨、開始要洗難曬乾的厚重衣物、或是甚至只能晾在室內的窘境，洗完衣服經常有悶濕感，甚至出現悶臭味，想除去悶臭氣味？有些人會加小蘇打、或是在室內開除濕晾衣、甚至全部重洗一次，但有時候一連下好幾天雨，這樣的煩惱又會重複循環⋯⋯，每次洗衣服都這樣折騰好累人，到底有沒有更省力的方法？其實，這些臭味來自細菌滋生與殘留的問題，光是除臭不夠，能抗菌更是關鍵。

HEBE田馥甄代言的「日本蘭諾」推出全新系列「蘭諾衣物抗菌芳香豆」，是潮濕天氣、運動汗臭或厚重衣物的清新救星，不用再多一道工，洗衣同時加入，洗衣服不再需要看天氣臉色，隨時隨地擁有日曬般的清新感受。

▲▼ 冬季濕冷霉味重？日本熱銷抗菌芳香豆只要洗前一撒　隨時穿上「太陽的味道」 ）

▲達到日曬般的消臭力註1，就算陰雨綿綿，也能隨時享受曬過太陽的清新感。

新上市的「蘭諾衣物抗菌芳香豆」添加抗菌因子及抗氧化因子，主打72小時抗菌註2、抗臭註1，從根源解決惱人氣味，達到日曬等級的消臭力註1，難怪會在起居空間狹小、時常室內晾衣的日本，長年熱銷NO.1註3。洗後還能持香12週註4，輕鬆擁有比香水更持久的清爽清香。近日赴日旅遊的人越來越多，許多網友就分享這就是日本特別的味道，清新舒服，回台也忍不住買了好幾瓶。共有兩種香味選擇，清爽好聞的「陽光森林香」與乾淨淡雅的「海洋清爽香」，現在在台灣也買得到！

▲▼ 冬季濕冷霉味重？日本熱銷抗菌芳香豆只要洗前一撒　隨時穿上「太陽的味道」 。

▲使用超簡單，以瓶蓋測量喜歡的用量，洗前直接撒入洗衣機筒槽後放入衣物與洗衣精即可。

只要洗前一撒蘭諾抗菌芳香豆，就能解決悶臭困擾！用法超簡單，免去瓶瓶罐罐、或在洗程中暫停倒入、或臭掉只能重洗費時費力費水的窘境，只要用瓶蓋測量用量，直接撒入洗衣機後再加入洗衣精，最後再放入衣服即可。

不同香味總是讓你好猶豫、不知道怎麼選？來到賣場選購架上的「日本蘭諾衣物抗菌芳香豆」時，不用再盲選，只要擠壓瓶身就可以聞到香氣，特殊的瓶身設計，簡單一個動作就可以挑選喜歡的香味！認明瓶身上的中文LOGO和日本銷售NO.1標誌，官方正貨安心更有保障！

濕冷的冬季已經悄悄報到，每天下雨下到快發霉，穿上就像曬過太陽的清爽香味的衣服最能一掃陰霾，為你的一整天帶來好心情。

台灣各大通路都買得到！迎接濕冷冬季搶先體驗https://lihi2.cc/cvzpr

▲▼ 冬季濕冷霉味重？日本熱銷抗菌芳香豆只要洗前一撒　隨時穿上「太陽的味道」 。（圖／品牌）

▲穿上就像曬過太陽的清爽香味的衣服最能一掃陰霾，為你的一整天帶來好心情。

註1：根據P&G測試，使用本品室內晾曬與未使用本品室外晾曬的對比。
註2：根據第三方實驗資料，針對特定菌種測試。並非抑制所有細菌滋生。
註3：據Intage數據顯示，Lenor品牌在2018.1～2021.7期間在日本織物護理市場市佔率最高。
註4：摩擦衣物，即可釋放留香因子；據P&G內部實驗室測試，衣櫃儲藏情況下，留香長達12週。

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關鍵字：

蘭諾衣物抗菌芳香豆潮濕悶臭抗菌

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