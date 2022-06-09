日本爆款「神隊友」除菌噴霧　東森電視購物6／10開賣

▲日本SARAYA原裝進口的「Smart Hygiene神隊友除菌噴霧」使用食品級原料，溫和弱鹼性，不傷肌膚，主打專門設計給餐具，包括寶寶的玩具也能放心使用。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

全民防疫大作戰，抗菌商品成市場寵兒，日本品牌「Smart Hygiene神隊友除菌噴霧」過去只在母嬰市場或是特別注重環境的消費者之間熱賣，疫情爆發後意外搶手，因是日本原裝進口，台灣貨量不多，有鑑於國內疫情升溫，代理商特別提高供貨量，將於6/10（五）16:20首度在東森電視購物46台開賣，400mL除菌噴霧4瓶入，再送50mL隨身瓶8瓶，特價只要1,380元，還可獲得20%東森幣加碼回饋。

市面上許多清潔除菌產品標榜除菌力強，但其中所含的化學成份容易對人體造成負擔，日本SARAYA原裝進口的「Smart Hygiene神隊友除菌噴霧」主打專門設計給餐具、廚具、砧板等食具清潔使用，成份採用食品級原料，溫和弱鹼性，不傷肌膚之外，根據SGS測試報告，30秒能有效消滅細菌高達99.9%，同時經美國環境保護署EPA公告具有助對抗新冠病毒成份，可有效抑制一般酒精噴霧殺不死的無套膜病毒，例如諾羅病毒、腸病毒等，因此獲得日本餐飲業包括連鎖餐廳、超商便當中央廚房等廣泛使用，知名台灣米其林小籠包店、日本連鎖壽司店、拉麵店、大型連鎖賣場也都引進使用。

▲▼「Smart Hygiene神隊友除菌噴霧」經美國環境保護署EPA公告具有助對抗新冠病毒成份，可有效抑制一般酒精噴霧殺不死的無套膜病毒。

獲得日本餐飲業廣泛使用的Smart Hygiene神隊友除菌噴霧，除了可用於餐具消毒，嬰幼兒玩具也能放心使用，尤其一噴即可完成消毒，不需再擦拭相當方便，不僅受到媽媽族群青睞，還有不少戶外露營愛好者稱其為「露營神隊友」。此外，像是門把、扶手和電源開關等最多人觸碰的地方，必須經常消毒，其除菌力超越一般酒精，疫情期間迅速成為搶手防疫商品。原裝進口引進，把握首次在東森電視購物開賣的時間，與神隊友一起對抗疫情。