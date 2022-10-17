雨季衣物臭摸摸有解！社群疾呼美式賣場俗擱大碗Ariel特價快搬

▲有網友在例行「巡店」時發現期待很久的ARIEL折扣終於來了！ 10/15~10/27期間限定每組現折180元。（圖／網友提供，下同。）

消費中心／綜合報導

逛美式賣場對許多上班族來說是一件相當舒壓的活動！有空就到美式賣場「巡水田」看看有哪些好東西下折扣，撿到便宜的感覺超有成就感，有網友在例行「巡店」時發現期待很久的ARIEL折扣終於來了！開心疾呼「大家快來搬ARIEL特價了！」10/15~10/27期間限定每組現折180元，一在群組報好康，同事馬上揪團購求他代購，立刻多搬好多箱到購物車裡面，很多人不知道今天就開始特價，看到他滿車都是ARIEL洗衣精「逛到一半還被攔截問特價多少」，一聽到現折180元不遲疑都搬好幾箱，因為很多人都曾遇過之前特價想買還買不到的情況，遇到特價又有貨，趕快都跟上補貨！

平日美式賣場人潮都還好，逛起來很舒服，唯獨靠近ARIEL洗衣精棧板的位置擠滿人潮，有網友說「等特價等超久，現場超多人在搶」、「ARIEL洗衣精特價的時候一定要早點買才不怕買不到」、「看到DM有特價很早衝去買，搬到爽」、「最近特價實在搶翻天，因為秋冬潮濕季節又到了，很怕衣服曬完會臭臭，不趁特價更待何時啊」，這款洗衣精被列為美式賣場熱愛商品之一的原因也是因為太好用，尤其是秋天氣候變化大，一下大太陽、一下又一直下雨，洗完的衣服不僅晾不乾，潮濕空氣還會讓衣服散發出臭臭的味道，主要的原因是沒有洗乾淨的細菌、油脂、汗水在半濕的衣服上不斷繁殖，造成難聞氣味，在洗衣服的時候就要消滅細菌、消除臭味才能根本解決問題！從日本紅到台灣的ARIEL除臭抗菌洗衣精，不但回購率高更躍上衣物洗劑類熱銷榜，就是因為抗菌抗臭的能力很強，用過就會被圈粉。

▲靠近ARIEL洗衣精棧板的位置擠滿人潮。

有許多網友在社群分享使用經驗，用過就離不開ARIEL除臭抗菌洗衣精的原因，「就算一直下雨，用這洗過的衣服曬乾聞起來很乾淨」、「工作在高溫環境很常流汗，內衣和工作服洗完都還有汗臭味，洗完汗衫比較沒有難聞的汗臭味了」、「這個真的很好用！加一點點就夠了」，不管是衣服的汗味、霉味、污漬都可打擊，對洗衣頻率需求大的家庭來說，一定會趁折扣囤貨，精打細算的網友比價，美式賣場現折180元是全通路最划算，因此每次特價即會看到搶購排隊潮！

▲美式賣場10/15-10/27每箱現折180元被網友稱為超划算的折扣。

美式賣場有好幾樣俗擱大碗的清潔用品，讓會員們固定回購的好物，其中ARIEL抗菌洗衣精絕對榜上有名，可以在清潔用品選擇眾多的美式賣場被大批網友收進口袋名單中，是因為這款洗衣精大有來頭，不止洗去髒污還可以帶走細菌，99.9%持續抗菌力+抗氧化科技，能夠防止衣物上的皮脂油脂氧化，避免產生的難洗臭味並去除異味細菌，徹底洗淨看不見的微生物，所以洗後沒有悶臭味，沾滿細菌的髒衣服、領口的難洗黃垢、運動完的臭衣服再也不怕洗不掉。

不只如此，秋季濕潤床單容易滋長塵蟎，日本主婦愛用的ARIEL也在美式賣場開賣新品ARIEL抗菌抗塵蟎洗衣膠囊，裡面添加了抗蟎成分，會在織物表層形成防蟎防護層長效抗蟎，輕鬆對抗看不見的過敏原，成為這次必搶的另一款洗衣好幫手！

▲秋季濕潤床單容易滋長塵蟎，日本主婦愛用的ARIEL也在美式賣場開賣新品ARIEL抗菌抗塵蟎洗衣膠囊。

美式賣場的ARIEL抗菌洗衣精一箱內有6袋補充包，於10/15~10/27特價折180元，現場人潮猛搬ARIEL的樣子，讓會員們心癢癢，擔心下班衝去買會買不到的人別緊張，各地網友即時貨架報馬仔「賣場人員補貨速度很快」、「下午去也沒撲空，沒限購會搶瘋」，這款是熱門商品提醒精打細算的家庭趁著明星商品折扣時可以多買一些，尤其是洗衣量大的家庭一次買齊半年份才划算！不能出門的網友也可以使用線上購物來購買，同樣省180元！ 購買連結：https://lihi1.com/ecemx

▲雨季來臨，許多會員趁特價來補貨囤購，現場人潮猛搬ARIEL的樣子，讓會員們心癢癢。