中秋放肆烤！日本熱銷神器讓你烤肉不怕臭　續攤也能清新出場

▲烤肉結束後身上的衣物沾染濃濃烤肉味，無論趕場或是搭乘大眾運輸都超尷尬。（圖左／翻攝自SHUTTERSTOCK、圖右／資料照）

消費中心／綜合報導

你還記得上次中秋烤肉是什麼時候嗎？疫情以來悶了兩年都沒有約的烤肉局，今年大家不忍了！朋友圈已經默默開約，今年就是要放肆烤起來！但想想過往的烤肉經驗，結束後身上的衣物、包包沾染濃濃烤肉味，好幾天無法散去，滿身烤肉味無論趕場或是搭乘大眾運輸都超尷尬，滿心期待中秋的烤肉局，今年大採購時別忘記一起準備這個日本熱銷的清新神器－風倍清織物除菌消臭噴霧！網傳是日本燒肉店的必備單品。

▲開心烤肉卻沾染一身油煙味，讓人心情好差。（圖／翻攝自PEXELS）

中秋烤肉風格百百種，有人喜歡揪上大群好友從生火開始通通自己來，舉辦一整天的烤肉聚會；有人喜歡去燒肉店吹冷氣、邊烤邊吃，飲料喝到飽，偶爾還有人幫烤，最棒的是不用自己收拾，是中秋佳節超chill的選擇；也有些人選擇在家中自己用電烤盤來場懶人烤肉，備料簡單、感受中秋氛圍又不用出去人擠人。但無論是哪種風格，「今天烤肉明天還在香」是所有人共同的煩惱，包包、外套沾滿濃濃肉香；尤其是在家中烤肉的時候，隔天還是能隱約聞到，惱人油煙味深入沙發、地毯、窗簾，一時之間難以消除，讓人超困擾。

▲▼日本許多燒肉店家都會貼心擺上一瓶「風倍清」，為客人做好離場的「氣味管理」。（圖左／翻攝自PEXELS、圖右／資料照，下圖／資料照）

就有網友表示，自己超愛吃燒肉，去日本的時候發現日本許多燒肉店家都會貼心擺上一瓶「風倍清」，為客人做好離場的「氣味管理」，讓顧客保有美好的用餐回憶又不擔心因為衣服沾染油煙味破壞好心情。根據品牌調查指出，風倍清織物除菌消臭噴霧為日本銷量NO.1的消臭噴霧，能夠強力消臭，在日本可說是家戶必備單品之一。網友也表示，噴過就像好像洗過一樣！

▲包包、外套沾滿濃濃烤肉香?只要噴噴風倍清就可簡單去除頑固油煙味。（圖／資料照，下同）

織物最容易卡異味，且並非每一種織物都方便清洗，像是家中沙發、床墊、地毯、玩偶⋯⋯等，風倍清織物除菌消臭噴霧噴一噴除了能夠去除異味，品牌表示還能達到99.9%除菌及24小時抗菌。即便今年決定自己宅家烤肉，只要準備好風倍清、烤肉之後簡單噴灑就可以為布製家具去除難清的頑固油煙味。

▲只要準備好風倍清、烤肉之後簡單噴灑就可以為布製家具去除難清的頑固油煙味。

風倍清織物除菌消臭噴霧用法非常簡單，噴灑至織物表面微濕、全乾之後織物上的異味就會隨之消散。且有多種味道可供選擇，尤以高效除菌款最經典受到消費者喜愛、也有無香型選擇，風倍清另有天然植萃系列，使用100%植物萃取香氛，不管是仲夏檸檬草、大馬士革玫瑰、南法薰衣草都很受女性喜愛，一噴就能享受大自然的清新花草氛圍，想打造放鬆的清新宅必備。

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▲風倍清織物除菌消臭噴霧有多種味道可供選擇，除了基本款還有100%天然植萃系列，也廣受消費者喜愛。