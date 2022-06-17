防疫抗菌！「衣服吃的益生菌」洗衣精　東森購物狂賣4萬組

▲東森購物網攜手南僑水晶、大江生活推出台灣第一款MIT「衣服吃的益生菌-168小時長效益生菌抗菌洗衣精」，上市10個月狂賣4萬組。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

防疫大作戰，除了戴口罩、勤洗手及消毒，身上穿的衣物也有可能把病毒帶回家。東森購物網攜手南僑水晶、大江生活，三強聯手在去年推出台灣第一款首創MIT「衣服吃的益生菌-168小時長效益生菌抗菌洗衣精」， 主打長效抗菌長達7天，使用10分鐘後可有效殺滅COVID-19變種新型冠狀病毒，是目前市面上衣物清潔的最強神器，上市10個月即狂銷4萬組。

歡慶618購物節，東森電視購物以「每日一物」特價優惠，在6/18（六）凌晨00:00 電視LIVE開賣，1瓶裝1200g加上5份補充包，再送與奉天宮聯名共同祈福的「奉天宮金虎爺手工皂」，原價2,130元，特價只賣1,180元，買再享加碼回饋100%東森幣，打語音訂購再送200枚，等於送1,380枚東森幣。做好防疫，減少醫護人員負擔，東森挺你公益熱銷僅此一檔。

▲「168小時長效益生菌抗菌洗衣精」將在6/18（六）凌晨00:00 於東森電視購物第47台銷售，另加贈與奉天宮聯名共同祈福之「奉天宮金虎爺手工皂」。

大江生醫長期研發益生菌科技，擁有豐富成果，南僑水晶液態皂長久以來在衣物纖維護色與護纖科技上領先業界，南僑水晶在去年結合大江生醫旗下大江生活獨家專利TCI 633益生菌，推出 「168小時長效益生菌抗菌洗衣精」，可有效抑制並延緩壞菌再次生長，也是目前全球唯一經美國疾病管制與預防中心、美國環境保護署認證P3等級實驗室證實，使用10分鐘後可達99.9%以上有效殺滅COVID-19變種新型冠狀病毒，首創業界能長效抗菌高達168小時，且成分無添加，經SGS低敏認證，親膚不刺激，適合敏感肌或家中有嬰幼兒的家長使用，給孩子最好的防護，更保護全家人。

「168小時長效益生菌抗菌洗衣精」強調添加美日台專利認證益生菌（HA Pro-Genesis® TCI633益生菌），從抗菌實驗結果明顯可見，可成功長時間抑制壞菌，如金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌及白色念珠菌的滋生，等於在衣物纖維敷上保護膜，保護衣物，減少微生物附著面積，且使用天然油脂製造，深層洗淨，省水好沖洗，高達99%以上的生物可分解度，對環境無負擔，友善環境愛護綠色地球。

