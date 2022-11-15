日本青森縣弘前市長疫情後首次來訪　黃偉哲：喜迎日本好友

▲日本蘋果最大產地青森縣弘前市櫻田宏市長，15日率團前往台南市政府拜會，由趙卿惠副市長代表黃偉哲市長接待，並致贈台南當季的青皮椪給櫻田宏市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



日本蘋果最大產地青森縣弘前市櫻田宏市長，15日率團前往台南市政府拜會，由趙卿惠副市長代表黃偉哲市長接待，並致贈台南當季的青皮椪給櫻田宏市長，櫻田宏市長是在疫情後第一位造訪台南市政府的日本友誼市長。





黃偉哲十分肯定弘前市與台南市的交流成果，2011年雙方開啟芒果與蘋果的交流至今，不但在2017年簽署交流備忘錄成為友好交流城市，還進一步展開文化交流，兩市在2019年合作於「關子嶺溫泉美食節」開幕式上帶來「睡魔花燈」與「關子嶺火王爺」共同巡行，今年12月4日兩市即將迎接締約5週年，日前櫻田宏市長特地捎來影片祝賀。





黃偉哲欣慰地表示，疫情之下台南市與弘前市的交流幾乎沒有受到影響，弘前市的蘋果依然可以賣到台南，台南的愛文芒果也依然於每年夏天在弘前市內的百貨公司上市。2021年台南更榮幸邀請到出身弘前的知名藝術大師奈良美智，在台南辦展，他的來訪也彰顯出台日友好的精神，相信隨著國境解封，未來雙方的交流合作會越來越密切。





在這次會談中，趙副市長跟櫻田宏市長暢談了兩市未來各種合作可能，趙副市長表示，隨著疫情趨緩，黃偉哲市長已經指示加強與日本的直接往來，也包括更多不同農產品的交流，以及文化、人員的互訪等，也期盼未來雙方的蓬勃交流。



今天特地打了奈良美智轉贈的台南蘭花領帶出席的櫻田宏市長則表示，奈良美智是自己的高中同學，認為弘前跟台南真的有很深的緣份。



櫻田市長進一步表示，今年來台的蘋果展售活動是有史以來規模最大的一次，非常感謝台南對弘前市的協助，也期待未來雙方在經濟、教育、文化的各種面向，都能有進一步的合作。



今年弘前市「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」活動即將於11月16日中午於台南大遠百盛大開幕，活動至12月4日止。