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最鮮豔又畫最久！皮卡丘飛機彩繪秘辛曝　「精靈球」亮出小驚喜

▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」彩繪紀錄片今日正式上線。（圖／華航）

▲華航「皮卡丘彩繪機CI」使用多達36種顏料，為華航最鮮豔、上色最久的彩繪機。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

華航參與飛翔皮卡丘計畫，推出全台首架「皮卡丘彩繪機CI」，歷時21天完成全機彩繪，耗時史上最長，本次選用飛行系、療癒系的寶可夢，陪伴旅客翱翔天際。此外，華航也於機門、機腹、機翼、引擎、艙門等處設計小驚喜，將精靈球彩繪位置搭配防撞燈，讓彩繪機在天空飛行時更能展現活力。

皮卡丘彩繪機CI為華航歷代彩繪機中色彩最多的一架，使用多達36種顏色，機身上的白色區塊也沒有留白，全機塗漆彩繪。機務工程處組長陳威仁表示，本次有兩種漆料為新創顏色，還需提早下訂。

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▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」彩繪紀錄片今日正式上線。（圖／華航）

▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」機身上的白色區塊也沒有留白，全機塗漆彩繪。（圖／華航）

▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」彩繪紀錄片今日正式上線。（圖／華航）

修護工廠代管制長陳永蒼指出，在進行機腹噴漆作業時，發現機腹底下預計噴上精靈球的位置，與一座飛行時會閃亮的防撞燈相距不遠，最後決定將精靈球彩繪位置調整搭配防撞燈，讓看到彩繪機從天空飛行而過的民眾，也能感受到它的活力，這些隱藏在機門、機腹、機翼、引擎、艙門的小驚喜，都等待旅客發掘。

華航首次以噴漆的方式進行全機上色的彩繪機，陳永蒼表示，首先要進行機身表面透明漆打磨、除漆、清潔，再依底漆、面漆一層層上色；接著將每一隻寶可夢的圖形模板固定好位置，以黑色漆描繪出圖形外框，再依序上色每個圖案，最後噴上透明漆，讓外觀更為明亮，才算大功告成。

華航公共關係室處長魯淑慧表示，「皮卡丘彩繪機CI」的設計主軸就是希望帶給旅客開心、歡樂的氣氛，挑選寶可夢時，除了華航企業色考量外，也選擇飛行屬性、有療癒感的寶可夢，陪伴旅客飛上天際。最終選用粉橘、粉紅、粉紫堆疊的黎明漸層星空色，象徵「疫情即將結束」的特殊意義。

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機選用飛行系、療癒系的寶可夢，陪伴旅客飛上天。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

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