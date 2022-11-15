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皮卡丘看「這部位」分男女！華航揭「彩繪機9種寶可夢中選原因」

▲▼華航皮卡丘彩繪機。（圖／記者李宜秦攝）

▲華航皮卡丘彩繪機飛行台北－羽田航線。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

華航「皮卡丘彩繪機CI」飛行台北松山－日本羽田，機身上繪有9種、11隻寶可夢，都是以飛行或療癒系為主，代表華航陪伴旅客翱翔天際。華航公共關係室處長魯淑慧透露，挑選寶可夢時意外發現還有區分男女版本，以皮卡丘為例，男、女皮卡丘的尾巴形狀有些許不同，相當驚喜又可愛。

魯淑慧指出，這次寶可夢的挑選中除了第一主角「飛翔皮卡丘」及第二主角「謝米」，也選擇在台灣相當受歡迎的寶可夢，包括食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶、青綿鳥、波克基斯等，機身上共有9種、11隻寶可夢，其中皮卡丘、卡比獸重複繪製2隻，其餘各有1隻。

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魯淑慧表示，選用上述寶可夢不僅是因為色調跟華航企業色相符，本身也符合黎明或飛行主題，或是在台灣知名度高、廣受歡迎而入選。

▲▼華航皮卡丘彩繪機。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機機身上有11隻寶可夢，多為飛行、療癒系寶可夢。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機。（圖／記者李宜秦攝）

魯淑慧分享，當初在挑選寶可夢時，意外發現寶可夢還有區分男女版本，以皮卡丘為例，男生的皮卡丘尾巴是像閃電的造型，女生皮卡丘的尾巴則是愛心形狀，相當驚喜。

在機上服務用品部分，是以「旅客接觸率高」及「滿足蒐集風潮」為主要方向，希望讓旅客在航程中，隨處可見寶可夢，驚喜不斷。與彩繪機機身一樣，機上服務用品也由寶可夢公司設計，採用華航企業色系，以藍紫色搭配白色為主色系規劃。

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機機上服務用品部分，是以「旅客接觸率高」及「滿足蒐集風潮」為主要方向。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

此次設計的14項用品包括枕頭套、盤墊紙、紙杯、清潔袋、綜合果豆、空服員圍裙等，材質差異性大， 華航空中商用品供應營銷處處長曹志芬指出，看似簡單的服務用品，需考量的面向也相當多樣，如印製條件差異大的印刷品、需考量防滑設計的盤墊紙、不易吃墨的塑膠材質、到不同編織方式之紡織品等，期盼旅客能藉此感受到華航與寶可夢公司的用心。

▲▼華航皮卡丘彩繪機微旅行。（圖／記者李宜秦攝）

▲皮卡丘彩繪機為華航史上最鮮豔、上色最久的彩繪機。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼華航「皮卡丘彩繪機CI」於9月30日出發微旅行，帶領寶可夢粉絲一起翱翔。。（圖／華航提供）

▲華航表示，希望旅客搭上皮卡丘彩繪機能被因此療癒身心。（圖／華航提供）

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