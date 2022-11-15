　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國大會94：14通過決議　要求俄羅斯賠償烏克蘭

▲▼ 聯合國大會通過決議，要求俄羅斯賠償烏克蘭戰爭損失。（圖／路透）

▲ 聯合國大會通過決議，要求俄羅斯賠償烏克蘭戰爭損失。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

聯合國大會通過決議，要求俄羅斯為非法入侵烏克蘭的行為負責，針對因烏俄戰爭導致的人員、財產損失進行賠償。193個成員國中，僅有94個國家贊成這項決議，是目前烏克蘭相關決議案中票數最低的。

據CBC報導，聯合國大會14日通過決議，要俄羅斯向烏克蘭支付賠款。這項決議由烏克蘭、加拿大、荷蘭和瓜地馬拉，與其他數十個國家共同提出。在193個成員國中，有94票贊成、14票反對、73票棄權，是聯合國大會過去與烏克蘭相關的5項決議案中支持度最低的。其中，投反對票的國家包括俄羅斯、中國、伊朗、古巴等。

在投票進行前，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）表示，「是時候追究俄羅斯的責任了」，並列舉自2月24日以來俄羅斯對烏克蘭造成的迫害，包括對城市和村莊各項公用設施進行轟炸和砲擊，以及俄羅斯人在烏克蘭領土犯下的各種暴行。

他建議各國與烏克蘭合作建立「國際登記冊」，紀錄俄羅斯對烏克蘭造成的損害，並由國際社會管理、監督該機制。

對此，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）則嚴正表示，該協議在法律上是無效的，西方國家盡其所能營造合法假象，為搶劫俄羅斯的行為作掩護。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
周末冷空氣抵台　北台灣「高溫下跌7度」雨區曝
快訊／國內LED大廠聲請破產　解僱全體員工
快訊／噴爆！　台積電ADR盤前大漲11％
爆乳妹登選舉公報！　4大政見曝：愛愛送紅包
25歲AV女優突人間蒸發！　官方急通知：完全找不到人
真實槍戰片！警大喊「下車」轟賓士32槍　摩鐵2男1女被拉出
快訊／證交所公告：如興等3家公司　周四起停止買賣
「可以給我一口棺材嗎？」　台中兄妹伴屍母親3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

普丁按摩師倉皇出逃白俄！兒4天後神秘暴斃　手握超多克宮把柄

拜習G20座車大比拚　美國「野獸」對上「紅旗N701」防彈車隊亮點曝

京畿道知事男秘書涉偷拍　潛入道廳女廁「慘被發現」

25歲AV女優人間蒸發！　官方急通知：找不到人

英神秘藝術家力挺烏克蘭！　班克西曝光「廢墟塗鴉」網友超感動

聯合國大會94：14通過決議　要求俄羅斯賠償烏克蘭

死亡畫面曝光！特技男在山頂窄道騎車 　突然墜下100公尺墜崖

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

普丁按摩師倉皇出逃白俄！兒4天後神秘暴斃　手握超多克宮把柄

拜習G20座車大比拚　美國「野獸」對上「紅旗N701」防彈車隊亮點曝

京畿道知事男秘書涉偷拍　潛入道廳女廁「慘被發現」

25歲AV女優人間蒸發！　官方急通知：找不到人

英神秘藝術家力挺烏克蘭！　班克西曝光「廢墟塗鴉」網友超感動

聯合國大會94：14通過決議　要求俄羅斯賠償烏克蘭

死亡畫面曝光！特技男在山頂窄道騎車 　突然墜下100公尺墜崖

79歲翁「230cm跳繩」插入陰莖！　醫一照驚見整團卡進膀胱

TVBS北市封關民調！蔣萬安36%領先　陳時中、黃珊珊緊咬僅差「1%」

倍力資訊預計12月中掛牌上櫃　聚焦企業數位與ESG雙軸轉型

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

台中政見會將登場　盧秀燕蔡其昌對決...素人陳美妃首次面對市民

「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

張孝全無心搶金馬最帥自嘲「變不出花樣」　讚BC西裝永遠舒服

「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

缺乏維生素B群？營養師列「10大警訊」眼睛發紅、頭髮出油

DE BEERS標誌性ENCHANTED LOTUS系列推出瑰麗珠寶新作

對手跟進1280月票？　賴香伶：只學皮毛對「他」提出1000心驚

甜美棒球女孩球速98公里　 文大練球畫面鄉民狂讚！

國際熱門新聞

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

海灘「沖來3屍」遊客超淡定　穿比基尼繼續玩

女大生在家遭闖入性侵　私處大出血慘死

擊落「馬航MH17」奪298命　4嫌判決將出爐

AV女優人間蒸發！官方：找不到人

學生發現在他座位拍A片　女師爆下海原因

網美吃蝙蝠：口感像老鼠！　被逮捕了

亞馬遜傳將裁1萬名員工　本周實施

拜登：北京無立即犯台意圖　沒必要新冷戰

身價3.84兆！　貝佐斯宣布：將捐出大部分身家

拜習會涉台內容曝　美國：反對中國對台侵略行動

美制裁俄軍事供應鏈　台灣銳元科技在列

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

更多熱門

相關新聞

美中求和求穩　雙方核心歧見待解

美中求和求穩　雙方核心歧見待解

拜習會在14日下午舉行，這是拜登在2020年當選總統之後，首次與習近平面對面，當然是歷史性的一頁。全球都在關心的是兩人究竟談出什麼？

死亡畫面曝光　男突然摔車墜100公尺懸崖

死亡畫面曝光　男突然摔車墜100公尺懸崖

澤倫斯基喊話G20：是時候結束俄烏戰爭

澤倫斯基喊話G20：是時候結束俄烏戰爭

子彈飛2710m　烏狙擊手一槍擊殺俄兵

子彈飛2710m　烏狙擊手一槍擊殺俄兵

俄立法禁止LGBT遊戲

俄立法禁止LGBT遊戲

關鍵字：

烏俄戰爭聯合國大會俄羅斯烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

快訊／AD降臨PLG新北國王！

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

即／桃市里長候選人突過世！

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面