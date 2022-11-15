河南為富士康「拉壯丁」！基層公務員帶頭進廠工作　工期1到6個月

▲鄭州富士康近日缺工嚴重。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

全球最大iPhone生產基地鄭州富士康，日前因大量員工徒步回家造成缺工嚴重。據陸媒《財聯社》15日報導，當地多名一線基層人員透露，河南部分地區要求發揮帶頭作用，基層幹部帶頭去鄭州富士康務工，務工期限1到6個月不等。據了解，近兩日已經有幹部前往鄭州富士康務工支援。

此前，在疫情爆發，發生員工「大逃亡」事件後，鄭州富士康也開始發放津貼獎金、提高工資，要招工、留住員工，想解決這波缺工問題。

《財聯社》10日報導稱，河南省部分鄉鎮已經收到協助富士康招工任務，並向管轄村鎮分配人數指標。匿名受訪者透露自己的轄區情況，「目前每個村要求一個。」

網傳下發給各村居委會的「招工通知」稱，富士康招工工作全省已經開始，楊埠每村至少要3人，河南、河北、大朱、大馬每村5人以上。

另外，河南多地人社局曾為鄭州富士康提供返工、預招工等幫助，若有想去鄭州富士康工作的民眾，可先在人社局處報名登記，等鄭州港區解除管控後會有車輛安排入廠。報導指出，確認入廠時間後，需先隔離3天，隔離費用個人無需支付。

對此，「河南省部分鄉鎮收到協助富士康招工指標」也登上微博熱搜，引發許多網友熱議。不少網友直呼「太牛逼」，「不敢相信現在還有強制招工。」但有河南網友表示消息屬實，許多小村鎮都發了招工文件。還有網友表示，「下鄉抓壯丁嗎，現在只剩老弱婦孺了吧」。