　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

河南為富士康「拉壯丁」！基層公務員帶頭進廠工作　工期1到6個月

▲鄭州富士康招聘資料圖。（圖／CFP）

▲鄭州富士康近日缺工嚴重。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

全球最大iPhone生產基地鄭州富士康，日前因大量員工徒步回家造成缺工嚴重。據陸媒《財聯社》15日報導，當地多名一線基層人員透露，河南部分地區要求發揮帶頭作用，基層幹部帶頭去鄭州富士康務工，務工期限1到6個月不等。據了解，近兩日已經有幹部前往鄭州富士康務工支援。

此前，在疫情爆發，發生員工「大逃亡」事件後，鄭州富士康也開始發放津貼獎金、提高工資，要招工、留住員工，想解決這波缺工問題。

《財聯社》10日報導稱，河南省部分鄉鎮已經收到協助富士康招工任務，並向管轄村鎮分配人數指標。匿名受訪者透露自己的轄區情況，「目前每個村要求一個。」

網傳下發給各村居委會的「招工通知」稱，富士康招工工作全省已經開始，楊埠每村至少要3人，河南、河北、大朱、大馬每村5人以上。

另外，河南多地人社局曾為鄭州富士康提供返工、預招工等幫助，若有想去鄭州富士康工作的民眾，可先在人社局處報名登記，等鄭州港區解除管控後會有車輛安排入廠。報導指出，確認入廠時間後，需先隔離3天，隔離費用個人無需支付。

對此，「河南省部分鄉鎮收到協助富士康招工指標」也登上微博熱搜，引發許多網友熱議。不少網友直呼「太牛逼」，「不敢相信現在還有強制招工。」但有河南網友表示消息屬實，許多小村鎮都發了招工文件。還有網友表示，「下鄉抓壯丁嗎，現在只剩老弱婦孺了吧」。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
周末冷空氣抵台　北台灣「高溫下跌7度」雨區曝
快訊／國內LED大廠聲請破產　解僱全體員工
快訊／噴爆！　台積電ADR盤前大漲11％
爆乳妹登選舉公報！　4大政見曝：愛愛送紅包
25歲AV女優突人間蒸發！　官方急通知：完全找不到人
真實槍戰片！警大喊「下車」轟賓士32槍　摩鐵2男1女被拉出
快訊／證交所公告：如興等3家公司　周四起停止買賣
「可以給我一口棺材嗎？」　台中兄妹伴屍母親3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南為富士康「拉壯丁」！基層公務員帶頭進廠工作　工期1到6個月

山東驚傳銀行搶劫！大批武警持槍包圍現場　狙擊手登高樓戒備

陸防疫20條「賦碼管理」成主流　張伯禮：群體免疫致無症狀者多

人妻沒工作卻超愛網購！　尪受不了深夜「跳河輕生」

江西九旬老人確診被丟包大街！　救護員「扔在醫院門口」直接離開

「小三通」貨運曝光！已完成424航次　陸業者：等台灣同意客運復航

習拜會中美隨行官員身份曝　劉鶴接班人何立峰「實習」對話磋商

相親被妹子緊盯眼睛！他一查驚見「右眼球長腫瘤」 　2情況別拖了

「拜習會」白宮新聞稿有重要微變化　黃奎博：給民進黨政府的暗示

巴黎世家推「洋芋片包包」要價5萬　上海富人超愛已全數訂爆

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

河南為富士康「拉壯丁」！基層公務員帶頭進廠工作　工期1到6個月

山東驚傳銀行搶劫！大批武警持槍包圍現場　狙擊手登高樓戒備

陸防疫20條「賦碼管理」成主流　張伯禮：群體免疫致無症狀者多

人妻沒工作卻超愛網購！　尪受不了深夜「跳河輕生」

江西九旬老人確診被丟包大街！　救護員「扔在醫院門口」直接離開

「小三通」貨運曝光！已完成424航次　陸業者：等台灣同意客運復航

習拜會中美隨行官員身份曝　劉鶴接班人何立峰「實習」對話磋商

相親被妹子緊盯眼睛！他一查驚見「右眼球長腫瘤」 　2情況別拖了

「拜習會」白宮新聞稿有重要微變化　黃奎博：給民進黨政府的暗示

巴黎世家推「洋芋片包包」要價5萬　上海富人超愛已全數訂爆

高虹安批指揮辦案　柯建銘：我是指點迷津「佛度有緣人」

加州州長妻「遭淫魔製片性侵」　出庭淚揭17年傷痛：就像充氣娃娃

狂吃菜還是便秘！醫曝關鍵「5類食物」：缺乏只是在啃草

TVBS北市封關民調！蔣萬安36%領先　陳時中、黃珊珊緊咬僅差「1%」

倍力資訊預計12月中掛牌上櫃　聚焦企業數位與ESG雙軸轉型

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

台中政見會將登場　盧秀燕蔡其昌對決...素人陳美妃首次面對市民

「228公分跳繩」插入陰莖！奇葩男爽一下後卡膀胱...醫見X光驚呆

張孝全無心搶金馬最帥自嘲「變不出花樣」　讚BC西裝永遠舒服

「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

甜美棒球女孩球速98公里　 文大練球畫面鄉民狂讚！

大陸熱門新聞

女主播「同時交往10男」　真面目曝光

特斯拉驚悚「鬼駕駛」！時速突飆198...致2死3傷

醫生一眼看出鄰桌女長腦瘤！曝3關鍵特徵

他慘被戴綠帽！騎車3天3夜追出軌妻

重慶孕婦下體出血禁出社區就醫　拖4hrs流產

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

泰安爆銀行搶劫！一人被救護車拉走

18歲時落水BV包被沖走！12年後竟意外尋回

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

「習拜會」不支持台獨！　習近平：不可逾越紅線　

「習拜會」涉台立場暫無共識

巴黎世家洋芋片包　上海門市全數訂爆

陽台一灘死水出現「小東西游動」 屋主揉眼一看竟是「小魚苗」

更多熱門

相關新聞

鴻海劉揚偉G20演說　「富士康會犯錯、但會做得更好」

鴻海劉揚偉G20演說　「富士康會犯錯、但會做得更好」

鴻海董事長劉揚偉首度與會並發表專題演說，劉揚偉表示，「富士康會犯錯、但會做得更好」，而富士康創新力量的關鍵就在分享、合作和共榮，鴻海透過營運本地化（BOL）就是很好的模式。

富士康鄭州廠薪資三級跳！11/19前報到多領逾2萬津貼

富士康鄭州廠薪資三級跳！11/19前報到多領逾2萬津貼

「重點保護建築」蓋方艙！鄭州被罵爆轉彎

「重點保護建築」蓋方艙！鄭州被罵爆轉彎

淪富士康翻版…鄭州大學3萬師生被封絕望求救

淪富士康翻版…鄭州大學3萬師生被封絕望求救

陸媒爆河南「每村要求1人去富士康」

陸媒爆河南「每村要求1人去富士康」

關鍵字：

河南富士康

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

快訊／AD降臨PLG新北國王！

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

男友床戰一脫褲「她1秒嚇到滅火」！何妤玟1句話超傷

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

即／桃市里長候選人突過世！

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

FTX倒閉「1200萬秒蒸發」！他打不開APP急哭

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

更多

最夯影音

更多
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

哈士奇嗨見乾爹飛撲塞奶　阿嬤被晾一旁切心巴蕊！

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面