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鄭州再有一大學淪陷…「近3萬師生被封」物資用光　絕望求救信曝

▲▼黃河科技學院3萬學生集體「逃離」。（圖／翻攝自影片）

▲黃河科技學院3萬學生集體「逃離」。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

繼富士康員工集體離廠徒步返鄉，河南鄭州黃河科技學院8日傳出3萬多名大學生集體衝卡離校。10日，河南省鄭州市再有一所大學院校近3萬名師生被封校內，因缺乏防疫物資和生活用品，校友總會發公開信向社會求助。該校老師證實，學校嚴重缺乏防疫物資以及生活用品。

據《人民日報》報導，一封由鄭州航空工業管理學院校友總會發出的《致全體校友、社會愛心人士的公開信》引發輿論關注。公開信寫道，「我校疫情防控形勢嚴峻複雜，學校迅速啟動了應急響應機制，近3萬名師生被封在校，實行靜默管控。目前，我校疫情防控到了最關鍵，最吃勁的階段，各類防疫物資、生活物資消耗巨大，資金吃緊，物資短缺狀況日益突出。」

學校一名楊姓老師回應，網上流傳的公開信內容屬實，學校靜默管理已經持續了一周多時間，現在學生都在校內上網課，學校缺乏防疫物資以及生活用品。

楊老師說，如果有要捐物資的，可以直接發到公開信上的地址，「現如今，我們的學生都不允許離校，老師和工作人員會送餐到每個學生宿舍，我們老師也在學校和學生一起，需要的防疫物資就是給老師和工作人員用的。」

此前，大陸最大的民辦學校-河南的黃河科技學院，三大校區之一的南校區，因為傳聞「學校有人感染，造成了病情傳播，據稱有一兩百管核酸異常」，爆發全區3萬餘名學生集體離校。網傳圖片顯示，一時間學校周邊路上人頭攢動，出租車和接學生的私家車幾乎把街道占滿。

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