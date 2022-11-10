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陸媒爆河南鄉鎮「每村要求1人去富士康」　進去先隔離3天

▲富士康鄭州廠現況。（圖／翻攝鴻海臉書）

▲富士康鄭州廠現況。（圖／翻攝鴻海臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

鄭州富士康為了迅速復工，加碼提供補貼金，有勞工仲介透露已出現返工潮。不過，有匿名受訪者透露，目前每個村要求派出1人赴富士康工作。

據《財聯社》今（10）日報導，河南部分鄉鎮已收到協助鄭州富士康招工任務，並向管轄村鎮分配人數指標。一名匿名受訪者透露自己所在轄區情況，「目前每個村要求一個。」

另外，河南多地人社局曾為鄭州富士康提供返工、預招工等幫助，若有想去鄭州富士康工作的民眾，可先在人社局處報名登記，等鄭州港區解除管控後會有車輛安排入廠。報導指出，確認入廠時間後，需先隔離3天，隔離費用個人無需支付。

《科創板日報》指出，鄭州富士康iDPBG事業群發佈預招工公告，時薪達每小時30元（人民幣，下同，約130元新台幣）。公告顯示，為了鼓勵富士康老員工返廠，在10月10日至11月5日期間曾離職返鄉的人員，重新入職後將給予一次性關愛補貼500元。

有勞工仲介透露，負責各縣市富士康返鄉的專班工作人員和車輛已經返回，目前預招工已開展，預料將有大批人返廠進廠，預計本月中下旬，富士康約10萬人用工需求有望逐步得以滿足。

據悉，富士康鄭州場所在的鄭州航空港區發布公告，於9日12時起解除全區「靜態管理」，以確保正常生產、生活秩序。

▲鄭州富士康航空港區受新冠疫情影響，部分員工選擇返鄉。（圖／CFP）

▲鄭州富士康航空港區受新冠疫情影響，部分員工選擇返鄉。（圖／CFP）

對於「每個村要求1人進富士康」的消息，不少網友表示，「富士康是真牛逼啊」、「保長來抓壯丁了，大家快藏起來」、「新時代抓壯丁嗎」、「需要替父從軍嗎」。不過，也有人認為，「鄭州富士康這波是相當受重視了」、「要恢復了吧」、「重賞之下必有勇夫，多給點我去，正缺錢呢」。

▼預招供公告。（圖／翻攝鄭州富士康iDPBG招募微信）

▲▼鄭州富士康招工。（圖／翻攝鄭州富士康iDPBG招募微信）

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