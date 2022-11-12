「重點保護建築」也拿來蓋方艙！鄭州稱「文物局已同意」惹火網友

▲「重點文物保護單位」第二砂輪廠被用來蓋方艙。（圖／翻攝健康時報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸堅持「動態清零」防疫政策，河南鄭州竟傳出將「重點文物保護單位」改建成方艙醫院，還破壞了建築的牆體、玻璃，在網路上被罵爆。當地官方起初並不在意各界罵聲，只說「文物局已經同意此事」，但後來眼見事情越鬧越大，還是改變了態度，改口說「不會再出現此類行為」，並撤離了工人。

鄭州疫情嚴峻，每日新增數千例感染，隔離地點已經不夠用，官方近幾周四處增建方艙醫院。有網友發現，當地「重點文物保護單位」中國第二砂輪廠也被用來改建方艙醫院。

網友更指出，為了改建方艙醫院，敲毀了第二砂輪廠的玻璃，並破壞了建築牆體。相關爆料很快在網路上引起大量關注，許多人都非常憤怒，批評鄭州的各項防疫措施，「蓋方艙蓋到走火入魔了？保護單位也改成方艙？」「要不要所有古蹟都用來蓋方艙啊？少林寺也改建成方艙啊！」「秦始皇陵那麼大一片，也都改成方艙吧！」

對於各界的罵聲，當地官方起初並不特別在意，於9日表示「此事已經過文物局同意，是相關專家研判後的結果。」還強調「文物局知道此事。方艙將建在二砂廠內的閒置廠房中，借用閒置廠房的空間，並不會對文物的本體造成破壞性影響。」。

不過，眼見事情越鬧越大，當地官方最終還是改變了態度，在11日緊急回應，「過去兩天我們內部已經召開了緊急會議，局裡高度重視，已經將最新的指令佈置下去了，應該不會再次出現這類行為。」

附近居民證實，從10日晚間起，工人已經逐步撤離第二砂輪廠。