批綠北北基桃1200月票「畫唬爛」　國民黨：當初林佳龍擋的政策

▲國民黨今（15）日下午召開「鄭文燦、鄭運鵬『1200政策畫唬爛』找林佳龍是請鬼拿藥單」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨文傳會今（15）日下午召開「鄭文燦、鄭運鵬『1200政策畫唬爛』找林佳龍是請鬼拿藥單」記者會，桃園市議員候選人凌濤指出，民進黨北北基桃甫提出首都圈1200月票政策，就被交通部第一時間打臉，因為這個經費要由中央政府買單每年35億，既沒作財務精算，也沒先做溝通。實際上過去四年就有機會讓桃園納入定期票，就是因為現任民進黨新北市長候選人林佳龍反對、鄭文燦毫不爭取才無法成事。

凌濤表示，2017年6月26日鄭文燦參加前瞻建設說明會，曾表示軌道建設是桃園百年建設，然而在一個月後、7月27日時，鄭運鵬卻在臉書表示他受夠了用百年建設這種「莫名其妙的理由」，台灣的捷運軌道不要一直作最貴的地下化，應考慮高架化。鄭運鵬簡直直接打臉鄭文燦！民進黨到現在還在指出張善政沒幫忙地下化，但其實自始至終反對桃園鐵路地下化的就是鄭運鵬，回力鏢來得又急又快！

凌濤表示，2018年當時新北市長朱立倫和台北市長柯文哲已共同推行1280月票，但鄭文燦卻說因為方案沒有包括台鐵，而桃園有六到七成通勤人口用台鐵，所以不參加。明明當時中央政府已經是民進黨執政，為何過去四年你都不爭取，在選舉前兩周才說要推行1200月票？侯友宜上任時就曾邀請鄭文燦加入北北1280行列，鄭文燦卻不回應也不理會，現在再提1200月票，根本是為政治利益騙選票，相信所有桃園市民都不會接受。

新北市議員候選人林鼎超則說，林佳龍其實就是反對台鐵、機捷、國道客運納入月票的元兇。新北市交通局早在3年多前即多次函請交通部評估將台鐵和公路客運納入公共運輸定期票，但是林佳龍擔任交通部長任內卻裁示台鐵、機捷和公路客運不參加定期票，難道是因為雙北跟中央的民進黨不同黨？鄭文燦執政八年，不想參加雙北交通圈整合，選舉到了才聯合鄭運鵬、林佳龍要推首都圈月票，孰不知是「請鬼拿藥單」！林佳龍當初就反對台鐵、公路客運納入定期票，如果林佳龍當初就贊成，鄭文燦就能和朱立倫和柯文哲一起宣布開通了，要作早就作，何必要等到現在？「林佳龍在在證明，民進黨1200月票就是騙票、畫唬爛。」