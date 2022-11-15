快訊／本土+18509「今年確診累積破800萬」　另增43死

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增18509例本土個案，已經連續4天低於2萬例，不過到今天為止，今年國內新冠本土病例累積突破800萬例。今日另新增49例境外移入、確診個案中新增43例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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今日新增18509例本土病例，和上周同日相較下降25.8%，病例縣市分布以新北市2742例最多，接著依序是高雄市2569例、台中市2064例、台南市1894例、台北市1709例、桃園市1708例。今日另新增通報82例新冠中重症個案，當中44例中症，38例重症。

指揮中心指出，今日新增43例本土病例死亡個案，為26例男性，17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月15日至11月11日，死亡日期介於10月14日至11月12日。

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為24例男性，25例女性；年齡介於20多歲至90多歲以上，自新加坡(1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年10月15日至11月14日。

▲11/15新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲11/15本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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