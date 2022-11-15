快訊／本土疫情降25.8%　機構住民「一周2次」篩檢頻率望放寬

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連日下降，中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增1萬8509例本土病例，較上周二下降25.8%，其中以新北市增2742例最多。指揮中心也公布住宿式機構住民與工作人員篩檢結果，陽性率均為0.7%，有望檢討篩檢頻率，可能朝降低篩檢頻率方向執行。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今年住宿式機構共有1079名住民、219名工作人員確診，其中12人送醫後死亡，確診住民投藥率為92%。

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羅一鈞說，8月以來機構篩檢陽性率最高1.4%，之後仍在1.1~1.3%徘徊；工作人員連續3周陽性率都維持0.7%，若住民陽性率連續2周低於1%，指揮中心有望調整住民每周兩次、工作人員每周一次的快篩頻率。

中央流行疫情指揮中心10/19宣布，至11/30止維持各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩措施，服務對象每周定期快篩2次(身心障礙者、失智症者、2至18歲則每周1次，未滿2歲免篩)，工作人員每周至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮中心指出，發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。

▲住宿照護機構陽性率通報統計。（圖／指揮中心提供）

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