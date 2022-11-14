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高雄-吉隆坡復航！穆斯林踩線團抵台　大馬旅遊公會喊話解除0+7

▲高雄旅遊大使高雄熊於小港國際機場歡迎馬來西亞穆斯林踩線團。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲亞航復飛高雄-吉隆坡航線，高雄旅遊大使高雄熊於小港國際機場歡迎馬來西亞穆斯林踩線團。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

亞洲航空11月復飛「高雄-吉隆坡」航線，高雄市觀光局攜手旅行社、亞航，力邀馬來西亞旅遊總會（MATTA）約17家大馬潛力旅遊業者，參加首發南台灣踩線團，希望搶先體驗高雄穆斯林友善旅遊環境，吸引更多穆斯林到台灣旅遊。MATTA主席也高喊，希望台灣政府趕快解除「0+7」，才能吸引更多旅客。

小港機場天際線再見久違馬來西亞班機，12日深夜迎來首批穆斯林踩線團，此次亞洲航空恢復「高雄-吉隆坡」定期高雄進高雄出航班，也為高雄市觀光產業注入國際量能、拓展南向商機。高雄觀光局攜手惠康旅行社、亞航，力邀馬來西亞旅遊總會（MATTA）17家主力承做出境旅行社會員，以同為小港機場進出的航班模式，安排12日至17日的南台灣踩線行程。

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▲觀光局於萬豪酒店接待踩線團貴賓。（圖／記者許宥孺攝）

▲觀光局於萬豪酒店接待踩線團貴賓。（圖／記者許宥孺攝）

12日觀光局派出高雄觀光大使高雄熊，前往小港國際機場迎接遠道而來的馬來西亞貴賓，13日踩線團走訪旗津、棧貳庫、大港橋、亞洲新灣區等景點，觀光局更在高雄萬豪酒店辦理歡迎晚宴，也贈送團員高雄在地生產清真認證的伴手禮，17日回程前也將體驗i-ride飛行劇院跟清真寺等地，並另安排踩線團與高雄觀光業者參訪交流，增加彼此合作機會共創商機，並進一步展望潛力無窮的東南亞旅遊市場。

▲馬來西亞旅遊業公會(MATTA)出境部門主席陳美心。（圖／記者許宥孺攝）

▲馬來西亞旅遊業公會(MATTA)出境部門主席陳美心。（圖／記者許宥孺攝）

馬來西亞旅遊業公會(MATTA) 出境部門主席陳美心表示，疫情過後，不管是哪個國家都變化非常大，踩線團第一天走訪旗津、棧貳庫、大港橋、亞洲新灣區等景點，尤其是旗津，「讓我感到眼睛一亮的轉變」，對於旗津的整體優化跟海島風情感到驚艷，她為台灣的改變感到開心。

陳美心也提到，旗津老街有許多豬肉攤商，對於穆斯林來說較不友善，建議可以將攤商集中，相信會是很好的改變。馬來西亞有高達65%國人信奉回教，所以不僅是對馬來西亞，相信對中東國家、印尼旅客來說，將飲食分區、提供給穆斯林舒適的設備，會是很棒的規劃。疫情前每年有53萬穆斯林來台旅遊，期待疫情過後，在台灣政府努力下，能突破每年百萬名穆斯林來旅遊。

陳美心強調，亞航復飛「高雄-吉隆坡」航線，對於台灣、馬來西亞來說是很感動的前奏，不過她也要喊話台灣政府，「趕快解除0+7！去哪裡、吃什麼都有約束感和壓力」，這是唯一的缺陷。

▲高雄市觀光局副局長孫春良。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市觀光局副局長孫春良。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市觀光局副局長孫春良指出，穆斯林是旅遊大市場，高雄市過去就輔導推廣穆斯林餐廳，像是翰品、寒軒、福華、陳莉莉印尼美食館、爪哇真美食餐館等17家旅宿及餐飲業者，提供符合穆斯林需求的住宿環境及餐食。此外，觀光局也完成西子灣、蓮池潭、澄清湖、旗津、金獅湖、壽山動物園等重要遊憩據點公廁「淨下設施」，市府團隊與觀光業界齊心打造穆斯林友善旅遊環境。

▲高雄翰品酒店總經理林俊宇。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄翰品酒店總經理林俊宇。（圖／記者許宥孺攝）

翰品酒店總經理林俊宇表示，高雄翰品投入清真認證，算是較早期的飯店，認證還分2個區塊，分別是餐旅認證和友善餐廳認證。現在終於盼到國境開放，隨著踩線團到來，勢必將迎來一波東南亞旅遊市場，翰品也準備好了，有別於過去以提供穆斯林口味為主，此次將以台灣菜、台灣味套入清真認證食品，介紹給大馬旅客。

觀光局進一步指出，10月國境開放後，東南亞國家也陸續申請恢復高雄航線，顯見對高雄的高度興趣，此次亞航選擇高雄做為復飛首航目標，宣示深耕南台灣旅遊市場的決心。此次穆斯林旅遊業者踩線團到訪，團員尤其對於亞洲新灣區感到驚艷，直呼短短幾年高雄變化很多，已變成國際觀光大城市的規模。參訪各景點同時，團員們也拍了許多美照與短影片，迫不及待分享給家鄉的親朋好友，立即替高雄做了第一線海外宣傳。

▲踩線團貴賓於美麗島站開心合影。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲踩線團貴賓於美麗島站開心合影。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲踩線團貴賓於陳莉莉印尼美食館享受清真認證的美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲踩線團貴賓於陳莉莉印尼美食館享受清真認證的美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

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