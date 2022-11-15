正妹選里長提「丈夫不履行弄啊弄之義務」罰買愛馬仕！超狂政見曝

▲洪嘉璘提出10項政見。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）



記者施怡妏／綜合報導

桃園市蘆竹區南興里的正妹里長候選人洪嘉璘，提出10項政見，包括「招商迪士尼樂園」、「0到18歲每胎每個月補助3萬元」等，甚至連丈夫不履行「弄啊弄」義務就舉發換愛馬仕都列在政見當中，在網路上掀起熱議，不少網友笑喊「怨氣很重阿」，還有網友問「如果是老婆不弄呢？」

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，貼出洪嘉璘的選舉公報，洪嘉璘表示，她身為一位2歲孩子的Amy媽媽，將極力把南興里打造成全台最適合遛嬰的親子樂園。為此，她推出10項超狂政見，其中第8條寫道「杜絕老公婚後不履行弄啊弄之義務，提案立法：經老婆舉發一次不弄，即罰買愛馬仕包包乙款。」

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不少網友看完後笑瘋，「什麼弄啊弄！你給我解釋解釋」、「這告訴我們不好好投票，就會弄呀弄呀，弄包包」、「這政見確定要這麼提」、「合法義務性行為權益」、「好接地氣的政見，好想知道弄什麼弄」、「幸好不是我們這里的，要是被她選上了，我肯定要破產，罰買包包買到跑路」、「建議直接升格為南興國」。

事實上，先前就有眼尖網友發現，這名候選人是小有名氣的網紅，在社群上以「米寶媽」為名，今年33歲，有一名2歲的女兒，長相清秀甜美，過去還曾以一支「酒醉騷擾蔡阿嘎」影片爆紅。





▲米寶媽以一支酒醉影片在網路走紅。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

米寶媽的老公蔡宗翰是YouTuber蔡阿嘎團隊的攝影師，她也經常登上蔡阿嘎影片，今年5月蔡阿嘎上傳一支整個工作室一起喝酒玩樂的影片中，米寶媽就因喝醉一把將蔡阿嘎用公主抱起，讓蔡阿嘎笑喊喝醉的女人太恐怖，「被職場騷擾」，事後更在IG發文「被醉婦支配的恐怖」，笑翻不少網友。

洪嘉璘10項政見內容如下：

1.招商迪士尼樂園、環球影城落腳南興里。

2.規劃桃園大巨蛋，邀請美國大聯盟職業球團來南興里進行表演賽。

3.爭取桃園捷運「南興站」落腳南興里，並連接臺北捷運內湖線，解決北桃通勤

塞車問題。

4.向中央提出:南興里設置桃園國際機場第四航廈計畫，讓里民只要散步就能去機場。

5.將南崁溪整治成巴黎左岸，邀約周杰倫拍攝音樂MV，提升南興里能見度。

6.推動南興里出生的新生兒，0到18歲每胎每個月補助3萬元。

7.全力推廣水蜜桃口味啤酒，每天可憑媽媽手冊至里民辦公室領取一打！

8.杜絕老公婚後不履行弄啊弄之義務，提案立法:經老婆舉發一次不弄，即罰買愛馬仕包包乙款。

9.里民中心擬開辦公婆訓練班，協助將老公的爸媽，訓練成不多嘴有禮貌、跟得上時代且尊重媳婦的好公婆。

10.擬補助小資新婚夫妻買房基金，預計每戶補助4000萬，吸引大量人口遷入，目標將南興里升格為南興直轄市。

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