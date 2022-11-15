張善政喊「政黨輪替」帶動桃園發展　換黨執政進步不會回頭

▲張善政強調「再次換黨執政，城市的進步也不會回頭」。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，張善政在第四階段結論時表示，他會擴大發展桃園，連結雙北和基隆成為桃基北北「Mega City」，還會推動桃園科技產業發展，他感謝桃園縣市過往首長的努力，表示桃園是在政黨輪替中進步，強調「再次換黨執政，城市的進步也不會回頭」。

張善政強調，桃園市長的競爭不是黨派之爭，而是讓民眾判斷誰可以變成好的市長，可以讓市民免除生活的憂慮，不必煩惱社會治安、公共安全，而且要讓居民願意相信，桃園是他們可以一輩子打拼、安居的城市。

張善政指出，市民的居住環境是重中之重，他會透過宏觀的城市發展和微觀的城區改造，全面打造桃園成為一個宜居城市，桃園市有許多舊城區的居住環境有待改善，他會推出全國最優惠的獎勵措施，從火車站、捷運站到主要幹道開始，鼓勵都市更新、推動舊城區的再生、解決狹小巷弄問題、建設行人徒步區、改善老舊的市容。

張善政提出，他還要擴大發展連結雙北和基隆成為桃基北北「Mega City」，未來他希望與桃基北北4個城市的首長能緊密合作，各方面的政策一起協調，一起進步，若能如此，桃園就能更加突破。

張善政還說，他會發揮自己過去在科技產業的知識、人脈，吸引國內外科技大廠到桃園投資，他相信只有這種秉持專業、尊重產業、不輕易洩密的態度，才能確保未來台積電選擇桃園不會生變，其他的科技大廠也才能信任桃園市政府，願意來投資桃園。他會善用桃園國門第一站和產業群聚的優勢，推動桃園整體的科技化、國際化。讓桃園能夠真正領航台灣走向世界，成為桃園新矽谷、亞洲智慧新都。

張善政表示，過去每一任縣市長都有嘉惠民眾的政績，但也都有不足，桃園就是在政黨不斷的輪替中進步，他感謝之前每一任的縣市長，謝謝他們留下的建設，謝謝他們為桃園付出的心血和汗水，他認為只要執政團隊能夠面對自己能力的不足，不迴避批評，不排斥外界的建言，更不要用情感勒索來掩蓋自己執政的失誤，那麼「再次換黨執政，城市的進步也不會回頭」。