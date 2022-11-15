　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張善政喊「政黨輪替」帶動桃園發展　換黨執政進步不會回頭

▲▼張善政政見發表。（圖／張善政競辦提供）

▲張善政強調「再次換黨執政，城市的進步也不會回頭」。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時登場，張善政在第四階段結論時表示，他會擴大發展桃園，連結雙北和基隆成為桃基北北「Mega City」，還會推動桃園科技產業發展，他感謝桃園縣市過往首長的努力，表示桃園是在政黨輪替中進步，強調「再次換黨執政，城市的進步也不會回頭」。

張善政強調，桃園市長的競爭不是黨派之爭，而是讓民眾判斷誰可以變成好的市長，可以讓市民免除生活的憂慮，不必煩惱社會治安、公共安全，而且要讓居民願意相信，桃園是他們可以一輩子打拼、安居的城市。

張善政指出，市民的居住環境是重中之重，他會透過宏觀的城市發展和微觀的城區改造，全面打造桃園成為一個宜居城市，桃園市有許多舊城區的居住環境有待改善，他會推出全國最優惠的獎勵措施，從火車站、捷運站到主要幹道開始，鼓勵都市更新、推動舊城區的再生、解決狹小巷弄問題、建設行人徒步區、改善老舊的市容。

張善政提出，他還要擴大發展連結雙北和基隆成為桃基北北「Mega City」，未來他希望與桃基北北4個城市的首長能緊密合作，各方面的政策一起協調，一起進步，若能如此，桃園就能更加突破。

張善政還說，他會發揮自己過去在科技產業的知識、人脈，吸引國內外科技大廠到桃園投資，他相信只有這種秉持專業、尊重產業、不輕易洩密的態度，才能確保未來台積電選擇桃園不會生變，其他的科技大廠也才能信任桃園市政府，願意來投資桃園。他會善用桃園國門第一站和產業群聚的優勢，推動桃園整體的科技化、國際化。讓桃園能夠真正領航台灣走向世界，成為桃園新矽谷、亞洲智慧新都。

張善政表示，過去每一任縣市長都有嘉惠民眾的政績，但也都有不足，桃園就是在政黨不斷的輪替中進步，他感謝之前每一任的縣市長，謝謝他們留下的建設，謝謝他們為桃園付出的心血和汗水，他認為只要執政團隊能夠面對自己能力的不足，不迴避批評，不排斥外界的建言，更不要用情感勒索來掩蓋自己執政的失誤，那麼「再次換黨執政，城市的進步也不會回頭」。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
競速害命7人落網！囂張男中2槍躺醫院　瘋狂慶生趴最小14歲
月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長」　神人曝1真相
苗栗身價百億企業家住宅大火！　木屋招待所燒光
統神神預言！「ALL IN台積電」爆買20張　2周後狂飆10
元元家裡全裸泡澡遭闖入！　大尺度畫面被硬PO網
海灘「沖來3具血屍」遊客超淡定！　比基尼妹繼續玩
炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」　女主角是15年知己

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉櫂豪造好新台東原住民族政見　爭取舉辦南島國際博覽會

刑事訴訟法修正案三讀通過　將依人身自由拘束程度區分處分種類

台灣科技公司是俄羅斯軍事供應商？　外交部：願配合落實國際制裁

美澳日韓會談關注台海和平　外交部：這已是民主國家高度共識

藍黨團提案「公布高端EUA記錄」　管碧玲：為選舉詆毀國產疫苗

「民眾對民進黨一肚子怨氣」！　邱淑媞預言：很可能為投票不通報確診

她揪競辦委託做封關民調　Kolas怒：少騙當過記者的候選人！

選戰倒數打「夫人牌」！　學者點出決勝關鍵：有催票效果

她選台北市長「最高學歷幼稚園」！　這間學校紅了

選前黃金周！彰化藍營合體漢子+燕子　綠營大咖蔡英文站台

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

學生帥氣跳高誤踢竿子　狠砸老師臉上全場爆笑

劉櫂豪造好新台東原住民族政見　爭取舉辦南島國際博覽會

刑事訴訟法修正案三讀通過　將依人身自由拘束程度區分處分種類

台灣科技公司是俄羅斯軍事供應商？　外交部：願配合落實國際制裁

美澳日韓會談關注台海和平　外交部：這已是民主國家高度共識

藍黨團提案「公布高端EUA記錄」　管碧玲：為選舉詆毀國產疫苗

「民眾對民進黨一肚子怨氣」！　邱淑媞預言：很可能為投票不通報確診

她揪競辦委託做封關民調　Kolas怒：少騙當過記者的候選人！

選戰倒數打「夫人牌」！　學者點出決勝關鍵：有催票效果

她選台北市長「最高學歷幼稚園」！　這間學校紅了

選前黃金周！彰化藍營合體漢子+燕子　綠營大咖蔡英文站台

快訊／屏東萬大橋下死亡車禍！騎士與貨櫃車擦撞　倒地慘遭輾斃

俄立法禁LGBT遊戲　點名《最後生還者》《鬥陣特攻》最高可罰250萬元

劉櫂豪造好新台東原住民族政見　爭取舉辦南島國際博覽會

為12年前「土石場案」！彰化候選人李俊諭提告　黃盛祿：歡迎提告

正妹選里長提「丈夫不履行弄啊弄之義務」罰買愛馬仕！超狂10政見曝

離捷運站多近算「捷運宅」？　網一面倒喊：步行10分鐘極限

刑事訴訟法修正案三讀通過　將依人身自由拘束程度區分處分種類

LIVE／下周可望戶外脫口罩　指揮中心最新說明

皮卡丘看「這部位」分男女！華航揭「彩繪機9隻寶可夢中選原因」

台灣科技公司是俄羅斯軍事供應商？　外交部：願配合落實國際制裁

政治熱門新聞

即／桃市里長候選人突過世！

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

22縣市長終極預測！　民進黨北台灣全敗

ET六都封關民調／國民黨有望搶下台北、桃園　民進黨可能只剩2都

柯志恩吐真心話　陣營222字滅火

高虹安助理看不下去！　曝證據喊話「她不是慣老闆」

即／驚吐「去了了」絕望真心話　柯志恩：講的是事實

林義偉9月酒駕「承諾退選退黨」繳清罰款繼續選！

館長嗆名嘴：想贊助魔獸　準備幾百萬

北市長封關民調！　蔣萬安36%領先

高虹安遭爆「親簽虛報」薪資單　25祕檔曝光

更多熱門

相關新聞

選里長3百萬新車遭刮花　劣行全都錄

選里長3百萬新車遭刮花　劣行全都錄

選戰進入倒數關鍵時刻，台南市南區南都里現任陳姓里長在本屆也尋求連任，但他才剛買4個多月、價值3百多萬的選舉車，13日疑遭對手的柯姓支持者惡意毀損，陳姓里長向警方報案提告毀損，而百萬選舉車遭刮花的畫面也被服務處監視器拍了下來。畫面中可以看到，柯男先若無其事在附近徘徊數圈，確認周圍沒人注意時、再鎖定選舉車伸手以銳利物劃下去，當場出現一條長長的刮痕，柯隨即裝沒事地揚長而去。

獨／3寶媽參選台中市長　「作文比賽第一名」置頂

獨／3寶媽參選台中市長　「作文比賽第一名」置頂

藍綠祭「夫人牌」！　陳時中臉貼臉孫琬玲、石舫亘挺肚掃街成最強吸票機

藍綠祭「夫人牌」！　陳時中臉貼臉孫琬玲、石舫亘挺肚掃街成最強吸票機

林義偉9月酒駕「承諾退選退黨」繳清罰款繼續選！

林義偉9月酒駕「承諾退選退黨」繳清罰款繼續選！

抗暖保台雲林上場　張麗善簽署「氣候 ／ 空污治理承諾書」

抗暖保台雲林上場　張麗善簽署「氣候 ／ 空污治理承諾書」

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長政見發表張善政

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

即／桃市里長候選人突過世！

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

Apple ID被盜「拿不回來」　4預防神招曝光

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面