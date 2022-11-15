詐騙集團威脅散布祼聊視訊影像　南警拆穿詐騙手段

▲19歲柯男與女網友裸聊視訊，事後卻以散布柯男裸聊影片，恐嚇交付點數1萬元得逞，而後有自稱「竹聯幫」人士恐嚇再交付1萬元點數，幸警方及時阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

19歲柯姓男子在網路Instagram認識一名自稱「心雨」之女子，以交友名義邀柯男至Line社群軟體聊天，後續與他裸聊視訊，事後卻恐嚇以散布柯男裸聊影片，要求購買遊戲點數1萬元，柯男怕不雅影片被上架，即買遊戲點數交付，而後又有自稱「竹聯幫」人士恐嚇再交付1萬元點數，經向市警一分局報案及時阻詐。

警方說，柯男以為交付對方1萬元點數後，可以就此解脫，豈知竟然又接獲自稱「竹聯幫」成員訊息，要求柯男繼續購買遊戲點數1萬元作為保證金，否則要對其不利，使柯男心生恐懼，即急至市警一分局莊敬派出所報警求助。

經莊敬派出所警員朱晉廷了解後，向柯民分析此為經典詐欺恐嚇手法，意在利用被害者的恐懼心理而聽從指示，要柯民勿再受騙上當，成功攔阻被害人購買1萬元遊戲點數。

警方在此呼籲，近來詐騙手法多如牛毛，民眾應隨時提高警覺，且多為使被害人心生畏懼聽從指示操作，民眾切不可聽信電話或網路上陌生人訊息及要求，亦不可為了尋求刺激或好玩而拍攝涉及身體自主權之影像，若有發現上述情形，請立即撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，維護自身及財產安全。