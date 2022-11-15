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4大學生離奇陳屍宿舍　死前幾小時才發「最後合照」死因調查中

4大學生離奇陳屍宿舍　死前幾小時才發「最後合照」死因調查中。（圖／翻攝自Facebook／　Instagram）

▲4名大學生死因引發關注。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國愛達荷大學驚傳命案，4名大學生被發現全都陳屍在校外宿舍，4名死者是好友身分，其中一對男女是情侶。警方對外宣布案件是一起凶殺案，但暫不對外透露細節，4人死因引發外界好奇，也在校園引發騷動。

莫斯科市警方13日接到民眾報案，前往位於愛達荷大學附近宿舍發現，4名大學生全都昏倒在房間中，後來被宣告全都已經死亡。4名死者分別是20 歲男子伊森(Ethan Chapin)、21 歲女友麥迪森(Madison Mogen)，與20 歲女同學夏娜(Xana Kernodle)和 21 歲的凱莉(Kaylee GonCalves)。

重大命案傳出讓大學立刻發出警告，警方在現場調查期間，請學生暫時待在原地1小時，直到警方確定周邊地區沒有威脅。網路上流傳，就在4人被發現死亡之前，凱莉還在網路上發布4人合照，沒想到幾小時後4人就突然死亡。

莫斯科市長貝特奇(Art Bettge)後來表示，4人死亡與激情犯罪(crime of passion)、無意義的暴力事件有關，「要處理如此嚴重的犯罪十分困難」，但拒絕進一步透露細節，也不願意證實是否正在追捕凶嫌，案件仍待調查中。

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