　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中國將侵台？　拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

▲▼美國總統拜登與中國國家主席習近平，在G20上首度會面。（圖／路透）

▲拜登在拜習會後表示，並未見到中國有立即入侵台灣的企圖。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天表示，不認為中國有立即入侵台灣的企圖。美國對台政策不變，期望見到台海議題和平解決。但他也指出，和全球任何一個國家相比，美國在經濟與政治上更好地準備因應全球局勢變化。

拜登（Joe Biden）今天利用在印尼峇里島（Bali）舉行的20國集團（G20）領袖峰會機會，與習近平舉行雙邊會談，歷時3小時。這是拜登上任後兩人首度面對面會晤，兩人之前曾5度通話。

拜登在隨後的記者會談及與習近平的會談時表示，他們兩人就雙方的意圖與優先事項進行公開坦誠的對話。習近平清楚美國將捍衛美方利益與價值觀、促進人權、捍衛國際秩序，並與盟友與夥伴同在。

他表示，美中將會激烈競爭，但美方並未尋求衝突，希望能負責任管理競爭，確保每個國家遵循國際規則。

在談到台灣議題時，拜登重申美方「一個中國」政策不變，反對任何一方片面改變現狀，將致力於維護台海和平穩定。

他也指出，美中應在力所能逮的範圍內共同合作，解決需要每個國家都盡其所能的全球挑戰。

拜登與習近平也同意，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將訪問中國，跟進各項討論議題。

媒體問及美中是否可能避免步向新冷戰，以及中國是否可能入侵台灣。拜登表示，他相信不會有新冷戰，他與習近平坦誠相待。

至於中國是否可能入侵台灣，拜登表示，不認為中方有任何立即入侵台灣的企圖。

▲▼習近平,拜登,習拜會,拜習會。（圖／路透社）

▲拜登認為，美國在經濟與政治上都做了更好的準備，以因應全球不斷變化的局勢。（圖／路透社）

他向習近平明確表明，美方對台政策不變，維持過往立場。美方期望見到兩岸議題和平解決，「永遠不需變成這樣（指軍事行動）。我確信，他完全理解我在說什麼」。

拜登也意有所指地表示，與世上任何國家相比，美國在經濟與政治上都做了更好的準備，以因應全球不斷變化的局勢。

僅管是上任後首度與習近平會晤，但拜登在擔任副總統時，就曾與時任中國國家副主席的習近平有過多次接觸。

被問及現在的習近平是更傾向對抗還是更願意妥協時，拜登回應，習近平與過去一樣直率，他也認為習近平願意在某些議題上妥協。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
半夜腳抽筋痛醒？醫曝9原因「是疾病警訊」　自救法一次看
「魔獸」驚喜出巡夜市！吃蚵仔煎被千人包圍　柯震東也嗨了
17歲屁孩未戴安全帽闖新北耶誕城！　撞飛女警
中信兄弟慶二連霸　封王優惠出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中國將侵台？　拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

設毒氣感受、夜間戰鬥區　戰場心理抗壓訓練館與時俱進

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

蕾菈慶生喝掛「下樓失足險摔」！　被老公一路扛回民宿：好猛

學生帥氣跳高誤踢竿子　狠砸老師臉上全場爆笑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

中國將侵台？　拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

設毒氣感受、夜間戰鬥區　戰場心理抗壓訓練館與時俱進

要招商迪士尼！正妹里長候選人身分曝　曾「酒醉騷擾蔡阿嘎」爆紅

館長開嗆「韓粉名嘴」：想贊助魔獸球隊　準備幾百萬可以幫牽線

國家太空中心「3年徵300人」要跨領域人才　先釋出27個職缺

2022 TGA遊戲大獎入圍名單曝　法環、戰神、地平線大熱門奪獎呼聲高

高雄驚見「水溝蓋機車道」　當地人傻眼：比直線7秒還嚴苛

中國將侵台？　拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

巴西球星內馬爾「精準控停」35公尺下墜球　打破同胞隊友紀錄

正妹參選里長推「總統級」政見！招商迪士尼、強制丈夫行房都上榜

英格蘭允許球員「見另一半」　超正大嫂團住364億奢華郵輪

通訊軟體上傳合照展示友情　矽谷男性用這點變富有

豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

軍武熱門新聞

中國將侵台？拜登：未見中國有立即入侵台灣企圖

中國疑使用柬埔寨海軍基地　拜登呼籲透明行事

戰場心理抗壓訓練館與時俱進

兩岸開戰美軍幫台灣？他曝「美不會管」原因：親耳聽到

烏克蘭批准中國買下空軍「動力沙皇」

為何法律禁止捐款給國軍？網解答

譚兵讀武／中印高原戰力大PK

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

陸3款重型魚雷亮相　ET-40實現隱身殲敵

土耳其總統：若共和黨控制美參議院　求購F-16更容易

南海風雲（三）太平島戰略地位

共軍攻台首選林口　僅3小時可回擊

兩岸若開戰台灣人該做什麼？張競：社會共業

更多熱門

相關新聞

學者蒙志成：習近平想重回2013年「新型大國關係」

學者蒙志成：習近平想重回2013年「新型大國關係」

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日晚間在印尼峇里島會晤，雙方都強調要管理歧見。成功大學政治學系副教授蒙志成表示，習近平針對中美關係的談話，有點想要回到2013年「新型大國關係」的味道，一者是藉此建立中美平起平坐、共管世界的局面，二者是想要填補俄羅斯留下的國際權力真空，不過，中國有這樣的期待，美國也不見得完全會接受。他評估，美國在安全、經濟等手段仍然不會信任中國。

「習拜會」涉台立場暫無共識

「習拜會」涉台立場暫無共識

亞馬遜傳將裁員1萬名員工　本周實施

亞馬遜傳將裁員1萬名員工　本周實施

拜習會「美國反對中國對台侵略」　外交部：肯定並感謝

拜習會「美國反對中國對台侵略」　外交部：肯定並感謝

「習拜會」不支持台獨！　習近平：不可逾越紅線　

「習拜會」不支持台獨！　習近平：不可逾越紅線　

關鍵字：

拜習會習拜會北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／桃市里長候選人突過世！

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

即／國1貨櫃車衝出護欄　壓爛路過轎車

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

柯志恩吐真心話　陣營222字滅火

即／魔獸出巡桃園夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

女生「常做3件事」害陰道狂感染！美女醫：裡面不需要洗

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

出道以來最短！侯佩岑耳下短髮曝光

特斯拉驚悚「鬼駕駛」！時速突飆198...致2死3傷

中信兄弟歡慶二連霸！封王優惠一次看

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面