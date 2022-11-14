好奇去考意外測出162高分　英11歲男童智商比愛因斯坦、霍金還高

▲11歲男童門薩測驗獲得162高分。（圖／示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者李振慧／綜合報導

英國11歲男童沙阿(Yusuf Shah)因為老是被旁人稱讚聰明，好奇之下決定參加門薩智商測驗，結果獲得162高分，智商比愛因斯坦、霍金等知名科學家還高，家人得知這個好消息，開心為他慶祝。

在里茲(Leeds)就讀小學6年級的沙阿，門薩測驗結果獲得162分，是18歲以下受測者中分數最高者，在全部受測者中排名前1%，比愛因斯坦、霍金所測得的160分還高。

Yusuf Shah’s friends in Leeds are always telling him he is very smart, but he wanted to find out for himself by taking the Mensa test.



He scored 162 – the maximum IQ for under-18s, putting him in the top one percent of all people.



That's right, *all* people (!!!) pic.twitter.com/iZ1UfCojHB — Metro (@MetroUK) November 13, 2022

沙阿表示，「因為學校的所有人都認為我很聰明，所以我很想知道，如果我參加這個測驗成績能否排名在前2%」，未來希望能到劍橋或牛津大學學習的他，平時喜歡從事數獨與魔術方塊等活動。

媽媽薩娜(Sana)開心表示，「我很驕傲，他是家中第一個參加門薩測驗的人，原本還擔心他會被一同參加測試的成年人嚇到，結果他的表現非常出色」，不過她不希望兒子還小就志得意滿，時常告誡對方，即使擁有聰明腦袋，很多事情仍然需要努力。

爸爸伊爾凡(Irfan Shah)驕傲表示，事前他們沒有讓兒子接受任何特別訓練，沒想到兒子一考就獲得好成績，認為兒子在數學方面很有天賦。沙阿的8歲弟弟則表示，等他長大以後也想去參加門薩測驗。