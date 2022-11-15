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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／募款逾9870萬夠了　陳時中宣布今關閉政治獻金專戶

▲台北市長候選人出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數11天，民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊15日宣布，由於政治獻金募款已達9870萬5500元，超過9成都是小額捐款，陳時中認為數額已經滿足支出所需，今天將關閉政治獻金專戶。陳時中說，要向大家表達謝意，畢竟每一分錢都得來不易，他們會善用這些經費為勝選做努力和準備，也呼籲其他縣市還有很多優秀候選人，要捐款可以轉捐給他們，另外，最後10天票票入匭非常重要，請支持者們拉票、固票、催票。

▲台北市長候選人出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中競總舉行「感謝支持，陳時中小額募款」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

總幹事吳思瑤今天表示，截至今天11月15日上午前，共有9870萬5500元，總比數為1萬1795筆，高達9成都是小額捐款，謝謝這麼多台灣人民對台灣的支持，且非常多來自外縣市的朋友們的支持；另根據競選總部初步匡列的預算數額，希望在8600萬規模裡頭打這場選戰，包括活動、文宣、組織、政策等各個面向，不過，因為這次選戰特別緊繃，現在已經超出了原始規劃，例如增加許多政策相關活動、廟口開講加場等，選後都會依照《政治獻金法》一筆筆清楚揭露。

吳思瑤說，今天開這個記者會是因為，候選人認為募款數額應該已經滿足支出所需，也因為9成以上的小額捐款都來自辛苦的台灣人民，「我們正式來宣布，我們從今天，也就是選舉的前10日，也就是11月15日午夜12點，我們關閉政治獻金專戶」，並呼籲支持者若希望資助，請把這份力量捐贈到其他縣市為台灣挺身而出的盟友們，並把支持陳時中的力量轉化為催化和固票。

陳時中在接受媒體提問時直言，與其沒有限制的濫用競選經費，加上已經有比預算要多的捐款已經進來了，因此會在這範圍內來使用，盡最大的努力，有效的運用經費，而不是無上限地去募款。

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