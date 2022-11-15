嗆陳時中「仇恨自找的」　黃珊珊：他沒資格當北市父母官

▲黃珊珊台北市長政見會後受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數階段，台北市選戰仍呈現「三咖督」狀態，對於民進黨候選人陳時中改走「反仇恨」策略，無黨籍候選人黃珊珊說，「這個仇恨是他自己找的」；另外，陳不滿國民黨對手蔣萬安不斷追打疫苗議題，反嗆「煩不煩」，黃說，陳不夠資格當台北市的父母官，「我從台北市議員做起，當到副市長，民眾要來找我的事情，問我100次我都會回答」。

對於陳時中目前策略改走「反仇恨」，黃珊珊反問，仇恨的部分是誰引起的？為什麼會引起這些仇恨？強調這些仇恨不是外界加給他的，而是人民切身的痛。

黃珊珊舉例，從要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，每個民眾都在藥房門口排隊，「這個仇恨是他自己找的」。

至於兩個對手又互嗆，蔣萬安持續質疑疫苗採購、陳時中則反嗆煩不煩，黃珊珊說，疫苗採購只要沒說清楚之前，「2300萬人都有權利追問」。

「上次我已經說過，以前蔡英文總統說，民眾的問題舉一次、舉兩次，第三次民眾可以拍桌子，這個陳時中說人家問三次太多了、太煩。」黃珊珊強調，陳時中如果要當台北市的父母官不夠資格，「我從台北市議員做起，當到副市長，民眾要來找我的事情，問我100次我都會回答」。