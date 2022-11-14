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蔣萬安諷陳時中像「黑洞」吞噬台北　批黃珊珊拿柯文哲跳票承諾當政見

▲▼蔣萬安「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，邀來國民黨兩隻最強母雞侯友宜、盧秀燕合體蔣萬安，拉抬彼此聲勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔣萬安「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，邀來國民黨兩隻最強母雞侯友宜、盧秀燕合體，拉抬彼此聲勢。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，國民黨台北市長候選人蔣萬安14日與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕同台。蔣萬安表示，現在台北市就像閃耀的恆星，卻即將被黑洞吞噬，先是暗諷民進黨台北市長候選人陳時中；隨後再暗批無黨籍台北市長候選人黃珊珊將台北市長柯文哲跳票承諾，變成競選政見。

蔣萬安14日晚間舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，現場約擠滿800多人，幾乎座無虛席，民眾熱情揮舞中華民國國旗與蔣萬安旗幟，一同唱蔣萬安競選主題曲《無限・台北》，並於蔣萬安上台時大喊凍蒜。

蔣萬安表示，11月10日選委會正式宣佈要啟動競選活動前夕，自己辭去了立委職務，希望展現全力以赴、沒有退路且力拚到最後一刻的決心，「其實我有很深刻的迫切感，現在台北就像是一個閃亮的恆星，卻即將被黑洞吞噬。」

蔣萬安指出，在這個黑洞當中，已吞噬了3＋11真相、疫苗採購合約，以及1萬多條染疫同胞的生命，「我沒辦法眼睜睜看著這個黑洞再把台北市吞噬，讓這座城市看不到光。」

蔣萬安說，自己記憶中的台北，不會叫染疫年輕人自己照顧自己，不會讓住在老舊公寓的民眾將鑰匙丟到1樓，不會讓民眾擔心被網軍側翼圍剿攻擊，也不擔心黑道治國使警察尊嚴蕩然無存，更不會將市民健康當炒作股票籌碼。

暗諷完陳時中後，蔣萬安再提到，台北市民標準最高，是最嚴格的老闆，員工如果做不好，其實一眼就看出來，「過去有人積極要爭取放寬內科容積，造成許多人潮、車潮流入，導致今天的塞車地獄。

蔣萬安稱，曾有人在競選公報主張趕快興建民生汐止線，結果台北市長柯文哲上任稱「盲腸線」後就沒據理力爭，到現在將捷運東環段當政見，但柯文哲原規劃2022年底動工，卻延宕到2024年才可能動工，「當時跳票的承諾，卻變成了競選政見，我們還要讓市民期待的公共建設繼續延宕嗎？」暗指黃珊珊競選市議員時與當副市長後變化。

蔣萬安坦言，很多人詢問他為什麼要選台北市長，因為要推動都市更新大都更，讓商圈店家重新開幕感受到欣欣向榮，還要幫很多年輕朋友證婚，「我希望他們能夠在台北市敢生敢養，而且像我一樣可以成為三寶爸、三寶媽。」也希望傾聽年輕朋友跟他分享創新創業故事，能讓他們不只是立足台灣，也能放眼國際。

面對致詞時稱「黑洞」吞噬暗諷陳時中、批黃珊珊對民汐線沒有據理力爭，是否有深刻迫切感？蔣萬安說，過去這幾年台北市民感受很深刻，不論是人口外流嚴重、商圈沒落，還有相關市民期待的公共建設，都沒辦法如期完成，接下來一定盡最大力量，完成市民期待的公共建設，提出更精緻化的市政服務。

▼蔣萬安「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，邀來國民黨兩隻最強母雞侯友宜、盧秀燕合體，拉抬彼此聲勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蔣萬安「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，邀來國民黨兩隻最強母雞侯友宜、盧秀燕合體蔣萬安，拉抬彼此聲勢。（圖／記者湯興漢攝）

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