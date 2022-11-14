宣示北北中陽光力量！蔣萬安、侯友宜、盧秀燕合體　「拚搏到最後一刻」

▲蔣萬安「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，邀來國民黨兩隻最強母雞侯友宜、盧秀燕合體，拉抬彼此聲勢。（圖／記者湯興漢攝）



記者袁茵／台北報導

首都台北市長選戰激烈，國民黨台北市長候選人蔣萬安14日與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕同台，盼台北、新北創造「大台北光榮」，與台中一起並肩作戰，讓三市一同共好；面對國民黨2名最強「母雞」到場相挺，蔣萬安坦言自己不敢大意，會持續拚搏到最後一刻。

距離選戰倒數12天，蔣萬安14日晚間舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，而侯友宜、盧秀燕也驚喜現身，除了傳承「好好做事」父母官的經驗，也象徵未來「北北中」將共同展現陽光、正面力量。蔣萬安並宣示，為了台北，願意背負千斤萬擔，在未來的歲月裡，攜手市民一同趕走台北的黑暗，「1126迎接陽光！」

蔣萬安也大讚新北市政、台中市政的亮眼成績，先是細數盧秀燕上任3年多以來，有11項經濟指標拿到全國第一，並針對大家最重視的「後疫情時代經濟復甦」，推出台中購物節，促進了291億的消費金額，讓台中的商圈欣欣向榮；而侯友宜則是用不到3年的時間，說服塭仔圳4000多家鐵皮工廠遷移，一口氣解決了40多年來難以克服的問題，甚至相較於台北捷運建設的延宕跳票，侯4年內完成三線通車，增加了26座捷運站。

▼蔣萬安「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，邀來國民黨兩隻最強母雞侯友宜、盧秀燕合體，拉抬彼此聲勢。（圖／記者湯興漢攝）



蔣萬安說，現在的台北市民，只能站在黑夜裡仰望遠處的月光，「但我們不要喪氣，因為月亮其實就是反射太陽的光，我們看得到月光，就一定有太陽，有太陽，就還有改變的希望」。

針對選舉行程忙碌卻抽空趕來台北替蔣萬安站台，盧秀燕表示，今天專門為蔣萬安北上，因為選舉腳步逼近，首都選舉也很重要，「我跟侯友宜自己的選舉也非常忙碌，但還是擠出一點時間跟萬安合體加油、打氣。」

侯友宜指出，台北市與新北市是共同生活圈，兩市一定要共好，尤其今天特別跟盧秀燕一起見面給蔣萬安加油，希望蔣萬安能順利當選，讓台北、新北創造大台北的光榮，以及跟台中一起並肩作戰，「希望我們3市共好，然後台灣會更好。」

媒體追問，國民黨2大母雞幫忙站台，是否覺得台北市穩了？蔣萬安提及，前兩周盧秀燕跟他開箱市民基地時，有特別說「選票還在選民手上」，現在剩下12天，對他們來講就是戰戰兢兢、如履薄冰，不敢大意且豪不鬆懈，「我們就是拚搏到最後一刻，每天都比前天更努力、勤奮與謙卑，持續勤走基層，爭取市民認同。」

▼蔣萬安「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，邀來國民黨兩隻最強母雞侯友宜、盧秀燕合體，拉抬彼此聲勢。（圖／記者湯興漢攝）

