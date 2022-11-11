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全家「起司遊樂園」登場！「濃郁銷魂起司味」讓主播下播想衝去買

▲全家「起司遊樂園」登場！「濃郁銷魂起司味」讓主播下播想衝去買。（圖／ETtoday資料照）

▲全家便利商店「起司遊樂園」登場，ETtoday午間新聞V仔及小孟主播在棚內開箱必吃商品。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

讓起司控瘋狂的全家便利商店「起司遊樂園」登場拉！全家一口氣線上線下推出近100種起司商品，ETtoday午間新聞把6款「必吃不可」起司商品，搬到棚內開箱，分別是「奶油起司金磚」、「雙倍起司軟歐」、「雙重起司烘蛋捲」、「方度乳酪蛋糕」、「PABLO半熟起司塔」、「起司派對堡」，濃郁銷魂的起司味，讓V仔和小孟兩位主播直呼「好享受，下播要衝去買」！

▲全家「起司遊樂園」登場！「濃郁銷魂起司味」讓主播下播想衝去買。（圖／ETtoday資料照）

▲6款「必吃不可」起司商品，讓兩位主播直呼「好享受」。

這款味道豐富的「奶油起司金磚」是限店販售，只有全台近400間「現烤點心販售店」才有賣，可以說是限定逸品，它是全家獨家由麵包世界冠軍推手「野上師傅」，以30年日本職人經驗指導開發全新的現烤商品，是以奶油為底，加上歐洲起司片，香氣四溢的特製沾醬，令人難以抗拒，小孟讚嘆的說「它超軟綿、細緻、Q彈的吐司體，搭配奶油起司醬，真的是無可救藥的銷魂組合」。

▲全家「起司遊樂園」登場！「濃郁銷魂起司味」讓主播下播想衝去買。（圖／ETtoday資料照）

▲吃起來軟綿細緻的「奶油起司金磚」是限店販售，只有全台近400間「現烤點心販售店」才有賣。

要怎麼知道哪間全家有在賣「奶油起司金磚」？V仔說只要3步驟就能知道，第1步、打開全家app點選「地圖趣」；第2步、點選「限店美食瘋」；第3步，點「現烤點心」查詢，就可以知道你附近的哪一家全家可以買到奶油起司金磚了。

▲全家「起司遊樂園」登場！「濃郁銷魂起司味」讓主播下播想衝去買。（圖／ETtoday資料照）

▲「雙重起司烘蛋捲」搭配濃郁白醬與兩種起司片，一口咬下去都是滿滿餡料！

接著由V仔品嚐「雙重起司烘蛋捲」，這款「雙重起司烘蛋捲」不僅加了起司，還加上兩種起司片，V仔說「在Q彈墨西哥捲餅皮裡面，加入厚實蘑菇烘蛋及豐富的蔬食餡料，搭配濃郁白醬與兩種起司片，一口咬下去都是滿滿餡料，真的好滿足！」

▲全家「起司遊樂園」登場！「濃郁銷魂起司味」讓主播下播想衝去買。（圖／ETtoday資料照）

▲造型像柯基屁股的「雙倍起司軟歐」，吃起來外層鹹香，內餡香甜濃郁。

再來換小孟試吃超卡哇伊的「雙倍起司軟歐」，「它的造型跟最近很紅的柯基麵包超像的，所以我要來一口咬下柯基小屁屁」小孟表示，吃起來外層鹹香，內餡香甜濃郁，兩種起司交織出獨特風味，這款雙倍起司軟歐用料相當不簡單，它是用法國專用麵粉調製作成軟歐麵包，內餡則是選用澳洲奶油乳酪，外層再沾上帕瑪森乾酪粉，非常用心。

▲全家「起司遊樂園」登場！「濃郁銷魂起司味」讓主播下播想衝去買。（圖／ETtoday資料照）

▲「方度乳酪蛋糕」是全家與久久津乳酪本舖合作推出的最新商品，口感綿密、入口即化。

而「方度乳酪蛋糕」是全家與久久津乳酪本舖合作推出的最新商品，選用日本北海道進口物料，以經典的方式呈現日本流行的甜點，口感綿密、入口即化，另外，全家這次也推出「PABLO半熟起司」，除了在塔皮加入帕瑪森起司提升香氣外，內餡也使用了兩款不同的奶油乳酪，讓風味層次更加分。

▲全家「起司遊樂園」登場！「濃郁銷魂起司味」讓主播下播想衝去買。（圖／ETtoday資料照）

▲超有飽足感的「起司派對堡」使用帕馬森起司堡，微波後起司會完美融和。

如果是想要有飽足感的朋友，V仔強力推薦「起司派對堡」，因為它是使用帕馬森起司堡，加入精選雙色切達起司絲及濃郁奶油乳酪，微波後起司完美融和，冷冷的冬天來一個起司派對堡真的會暖進心裡，超級有飽足感！現在只要到全家便利商店購買指定起司商品，再加19元，就可以獲得一個湯姆貓與傑利鼠購物袋，有「黃色」和「藍色」兩款可以選擇，起司控們千萬不要錯過！

▼到全家購買指定起司商品，再加19元，就可獲得超可愛的湯姆貓與傑利鼠購物袋。

▲全家「起司遊樂園」登場！「濃郁銷魂起司味」讓主播下播想衝去買。（圖／ETtoday資料照）

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