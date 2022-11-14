「入行潛規則」騙超商咖啡機保修商210萬　黑心業務下場曝

▲施姓男子自稱「我叔叔施明德」，以打點全家便利商店設備部經理為由，要求保修商給月收入20%當保護費 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區販賣餐飲設備施姓業務，負責提供公司客戶設備操作及開發客戶，他竟利用推廣業務機會，向大桃園地區全家便利超商咖啡機維修保養工作的陳姓負責人謊稱「公司規定，承攬維修咖啡機的廠商須每月繳20%業務業額做回饋金」，並稱可避免被全家主管等人員刁難，陳男誤信共匯款225萬6600元，事後得知騙局怒告，士林地檢署偵結，依詐欺罪將施男起訴。

起訴指出，38歲施男從2013年11月至2018年3月，任職滙格公司擔任業務廚師，負責展演滙格公司所販賣的廚房投資、提供公司客戶除濕設備操作及食材教育訓練、開發公司客戶販售廚師所需原物料，維繫客戶催收帳款等業務。

豈料，他竟向公司簽約並負責大桃園全家超商咖啡機維修保養某企業社陳姓負責人佯稱「公司規定，承攬維修咖啡機的廠商每月需繳20%業務業額作回饋金」作為公司業務人員打點超商主管及經理階層等人員，可避免被刁難，陳姓負責人為保工作順遂，也可避免隨時被取代，誤認是「入行潛規則」從2016年1月至2021年7月，共滙225萬6600元給施男。

▲施男以打點連鎖超商設備部經理為由，要求咖啡機保修商給月收入20%當打點費。（圖／記者陳以昇翻攝）

同年7月，陳男經由蔡姓友人得知，滙格公司根本無有此項規定，因而發現自己遭騙，憤而找施男對質，施男見東窗事發隨即翻臉，還嗆說「我叔叔施明德，如果想弄我別怪我無情！」陳男事後提出告訴。

偵查時，施男強調20%營業額是陳姓保修商要給他的顧問費及合作費，因為他幫忙協助陳男與公司簽立維修咖啡機契約，並輔導其成為公司保修商，故雙方口頭協議給付顧問費，才會從2015年10月至2021年5月收取180萬至190萬，並沒有收到226萬。

檢警經查，發現滙格公司並無收取20%營業額的潛規則，陳男交付款項也未被施男繳回滙格公司，全數都遭私吞。

▼施姓男子向全家超商2名保修商收取打點費。（圖／記者陳以昇翻攝）

蔡姓證人也指出，2020年3月透過陳男介紹，與滙格公司簽訂承攬契約，負責維修全家超商咖啡機，同時將每月營業額20%作為回饋金，並透過陳男給付給施男，從2020年5月到2021年7月也給付了27萬2000元，事後越想越不對，直接向總公司求證，才發現根本是一場騙局。

檢方根據蔡姓證人證述、陳姓保修商證詞、雙方LINE對話、匯款資料，陳男確實從2016年1月8日起至2021年7月8日止，每次都匯款3000至3萬元不等給施男，依詐欺取財罪將施男提起公訴，建請法院宣告沒收。