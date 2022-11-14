蔡適應控謝國樑為土地利益選市長　揭「以小控大」炒作手法

▲民進黨立法院黨團舉行記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團14日與基隆市長候選人蔡適應公開指控，國民黨基隆市長候選人謝國樑疑似獲取二信合作社贈與的土地，質疑謝參選市長是為土地變更利益，「透過這些事情我們才恍然大悟，原來謝國樑選市長，不為小愛，更不為基隆，而是為了56000坪土地的變更利益，做一個要選基隆市長的人，想的卻都是怎麼樣當上市長可以獲得更多利益，這樣的人真的不適合選市長。」

民進黨團今天上午舉行「揭穿謝國樑的假面具！選市長的目的是為了土地利益？」記者會。

黨團幹事長羅致政拿出謝國樑財產申報表示，謝國樑有一筆在湖海段796地號，100％持有的土地，土地面積不大，只有198平方米，屬保護區，登記是贈與而來，但經過調查，發現該土地形狀非常方正，大約是14乘以14公尺，很明顯是刻意分割的結果，十分可疑，而透過全市地理資訊系統的公開資料，更查到這筆土地周邊的土地，居然全部都是二信的土地，都是保護區，「我們合理懷疑，謝國樑所擁有的這塊土地應該是從原二信土地中分割出來之後，贈與給了謝國樑。」

羅致政說，二信的資產是屬於所有社員的，如果這塊土地真的是二信贈與，黨團要嚴正3問謝國樑：第一、是誰贈土地給你的？當時你的身份是什麼？第二、如果是二信送給你的話，為什麼二信要把這麼一塊土地送給謝國樑？第三、二信是依據哪一條法律，可以將捐贈給給謝國樑個人？二信合作社，畢竟有很多存款戶，很多社會的錢在裡面，當時的二信主席是你們家的誰？為什麼要送給了你？

蔡適應則說，謝國樑受贈的這塊土地，是一個格局完整的土地，而土地周邊的土地，透過全市地理資訊系統的公開資料，大約五萬六千坪，相當於440個籃球場的面積，在2002年的時候，不知道為什麼，中間切割出一個大約半個籃球場出來，然後謝國樑就受贈、獲得了這一塊土地。

蔡適應表示，其也詢問過很多土地開發的專業人士，這是典型的「以小控大」的土地炒作手法，這是非常有計劃的，可以透過這樣的操作把屬於二信的資產利益，轉移給謝國樑，謝國樑當市長的話，擁有了都市計畫變更的權力，他就可以啟動這片土地的都市計畫變更程序，這應該才是謝國樑此次參選市長，而且不惜成本砸下龐大競選經費的真正目的。

蔡適應質疑，二信合社的土地，怎麼可以這樣捐贈給一個自然人？請問全台灣哪一個信合社、哪一家銀行？可以這樣無償的捐贈給一個自然人？透過這些事情才恍然大悟，原來謝國樑選市長，不為小愛，更不為基隆，而是為了56000坪土地的變更利益，做一個要選基隆市長的人，想的卻都是怎麼樣當上市長可以獲得更多利益，這樣的人真的不適合選市長。

對於民進黨團批評，謝國樑辦公室發言人余治明表示，經辦公室查詢後，此為前主席謝清雲預定墓地，由二信合作社於2002年在社務會議及理監事會通過後，為感謝謝清雲過去對於機構的付出，所以捐贈這塊「謝清雲先生紀念墓地」給他的家族自然人，後由謝國樑代表家族繼承，當時謝國樑還在美國念麻省理工研究所，對於這件事情並沒有參與。

余治明強調，這塊5萬多坪的土地是山坡保育地，不論是現在還是未來，市府都不會進行開發。