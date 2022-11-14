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柯志恩「繞著高雄跑」　選戰倒數展現團結

▲▼柯志恩,2022九合一大選,2022高雄市長,繞著高雄跑,陳其邁。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲高雄市長候選人柯志恩今（14）日起將展開為期十天的「繞著高雄跑」掃街宣講行程。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

高雄市長候選人柯志恩今（14）日起將展開為期十天的「繞著高雄跑」掃街宣講行程，親自走訪高雄市各區。柯志恩把握最後時間，再次面向基層、走入群眾，展現與人民站在一起、帶領高雄重返榮耀的決心。

選戰進入倒數階段，柯志恩預告一系列的車隊掃街活動。14日在六龜、甲仙、杉林、旗山，並以美濃廟口開講收尾；15日在路竹、阿蓮、田寮、茄萣、湖內，路竹；16日則是在仁武、大社、大樹、鳥松。沿途除了結合議員服務處之外，亦在各區安排街講，就是為了宣示國民黨大團結、與基層「一起拚好日子」的期許。

▲▼柯志恩,2022九合一大選,2022高雄市長,繞著高雄跑,陳其邁。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

針對最近高雄市長陳其邁到外縣市參加輔選活動，柯志恩表示，希望陳其邁多看看外縣市的天空，有沒有比高雄市清淨。她記得當初侯友宜市長到高雄等地輔選時，林佳龍候選人就酸「是不是不顧新北市民的感受」，今天柯志恩同樣把這句話送給陳其邁。

此外，有關媒體報導「高雄市近三年薪資漲幅是六都最高」一事，柯志恩回應，高雄市不論是平均每戶、每人的可支配所得，皆是六都中的倒數第二，僅高過台南市。柯強調，房價、物價都在上漲，可支配所得才是人民最有感的數據，就是人民直接的感受。她批評，比起提出許多數據來包裝政績，更是要看人民真正有感覺面向，才是真正解讀數字的方式。

▲▼柯志恩,2022九合一大選,2022高雄市長,繞著高雄跑,陳其邁。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲▼柯志恩,2022九合一大選,2022高雄市長,繞著高雄跑,陳其邁。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

面對接下來的車隊街掃，柯志恩競選辦公室的青年特別設計過去「柯主持人」的橋段，共同擺出手勢，呼喊「繞著高雄跑！」，讓柯志恩笑稱，「我主持那個節目時，你們可都還沒出生呢！」此次繞著高雄跑，不僅是柯志恩選前的最後衝刺，更象徵著柯志恩當選後一定會領航高雄，將高雄的好，帶給全世界知道，重返高雄港灣城市的榮耀。

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