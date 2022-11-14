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選前全台第5波大掃黑　逮1310詐團黑幫成員、扣贓款6.9億

▲警政署刑事局14日宣布今年第5波大掃黑成果 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局14日宣布今年第5波大掃黑成果逮捕多名涉案黑幫到案 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭通令全台警方自6日起執行「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」，強力掃蕩不法詐欺集團及黑幫犯罪，希望藉由打詐掃黑阻斷黑幫金流，遏止國內黑幫的囂張氣焰。

警政署統計到11月13日止，專案共計查獲詐欺集團683件、犯嫌1254人，其中具黑幫成員幹部分者計49人，黑道幫派13件，其中包含竹聯幫、風飛砂幫和其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員、總計到案犯嫌56人；共計羈押犯嫌97人，查扣現金4億9657萬元新台幣、不動產5處、車輛20輛及金融帳戶等資產，總計扣案不法金額高達6億9590萬餘元。

▲警政署刑事局14日宣布今年第5波大掃黑成果 。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出，本次打詐掃黑重點在掃蕩施行拘禁的惡劣詐欺犯罪集團、黑幫犯罪案件，以人口質押重罪究辦；並針對遭通報為失蹤人口且警示帳戶案件列為重大刑案，迄今已尋獲22人。

全台各縣市警方加強查訪旅館、民宿、日租套房及社區出租大樓及公寓等可疑處所，目前已查獲11件、犯嫌31名，救援受害民眾達26人。

▲警政署刑事局14日宣布今年第5波大掃黑成果 。（圖／記者張君豪翻攝）

專案期間矚目案件包含刑事局偵一大隊會同北市警刑大破獲郭男為首集團，涉嫌以假求職的方式拘禁被害人，查扣束帶、電擊棒、球棒、眼罩、提款卡、毒品咖啡包等證物。

刑事局偵六大隊與北市警局偵破張男為首詐騙集團，涉嫌假投資內線消息誆騙被害人投資，查扣山刀、辣椒水、手機支、電腦桌機、筆電、現金196萬餘元等證物。警政署強調將持續掃黑、打詐及追緝組織犯罪集團，全力強化各項犯罪偵防工作，務求遏止黑幫犯罪囂張氣焰。

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