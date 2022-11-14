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社會 社會焦點 保障人權

6人求職慘淪豬仔遭囚矇眼虐打　無良收簿集團高價轉賣7人收押

記者張君豪／台北報導

台北市刑大14日宣布破獲「台版柬埔寨」詐團虐待民眾案，有被害人因誤信求職廣告交付存摺提款卡後，就被歹徒蒙眼載往日租套房拘禁凌虐，甚至後來被丟包在台中高鐵站外，台北市警方接獲報案後蒐證調查，先在苗栗縣銅鑼地區救出被拘禁的6名人質，並循線逮捕郭姓主嫌（21歲）等9人到案，起獲電擊棒、束帶等犯罪證據，警方呼籲被害人踴躍出面報案指認。

▲台北市刑大14日宣布偵破惡劣收簿集團，以強盜乾洗被害人方式強搶存摺金融卡並拘禁虐逮被害人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大14日宣布偵破惡劣收簿集團，以強盜乾洗被害人方式強搶存摺金融卡並拘禁虐逮被害人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）


台北市刑大日前接獲被害民眾報案，被害人指稱他在臉書看到求職廣告，對方要求他應徵前先去銀行設定網銀、大額轉帳功能，設定完成後才能依約面試，未料到場後就被關押，被蒙眼載往日租套房、旅館軟禁，直到帳戶涉及詐騙洗錢被警示封鎖沒有利用價值後，再把人丟包到台中高鐵站。

▲台北市刑大14日宣布偵破惡劣收簿集團，以強盜乾洗被害人方式強搶存摺金融卡並拘禁虐逮被害人。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警方研判仍有多位被害民眾遭拘禁，會同刑事局偵一大隊共組專案小組，經蒐證監控後，發現郭嫌等人多利用市區商旅、日租套房、透天厝轉移被害人拘禁，且不斷在台北、新北、苗栗等地流竄；警方為求加速救出受困民眾，刑事局通令包含台中市、苗栗縣、新北市警方監控人質拘禁處所。

▲台北市刑大14日宣布偵破惡劣收簿集團，以強盜乾洗被害人方式強搶存摺金融卡並拘禁虐逮被害人。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組成員並在11月8日發動大規模行動，分赴台中東勢、后里、大甲區、苗栗縣銅鑼、苑裡、通霄進行搜索，在銅鑼一處民宿逮捕郭姓主嫌，並救出6名被害人，警方當場查扣束帶、電擊棒、空氣槍、球棒、眼罩、存摺、提款卡等證物，並搜出海洛因、安非他命、K他命、毒咖啡包等第一、二、三級毒品，及贓款26萬4300元。

警訊後認定郭嫌等人涉及組織犯罪、詐欺、妨害自由、洗錢防制法、毒品、傷害等多項罪名，9名犯嫌因犯行重大，包含郭姓主嫌在內總共7人收押，警方指出該集團相當惡劣，以暴力拘禁手段強搶被害人存摺、提款卡，並以每個帳戶30萬元新台幣轉賣給詐騙機房，台北市刑大呼籲類似遭遇被害人踴躍出面報案、以利後續追訴求償。

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