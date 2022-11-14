忠孝東路競逐釀1死！涉案男有「幫派註記」　疑竹聯幫靜安會成員

記者游宗樺、張君豪、莊智勝／台北報導

台北市中正區忠孝東路一段地下道今(14日)凌晨傳出飆車追撞死亡事故，警方調查，當時李男(22歲)與江男(16歲)分開2車在路上競逐，李行經地下道時想超車，不慎追撞前方白色小客車導致翻覆，無辜遭受波及的駕駛王男(24)當場壓在車下慘死。案發後李男還因叫囂推警而遭連開2槍壓制；警方事後帶回涉案7人，其中一名葉男(24歲)有幫派註記，疑為竹聯幫靜安會成員。

▲忠孝東路地下道競逐追撞車禍釀1死1傷。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，凌晨4時許兩車在忠孝東路上競逐，李男超車不慎追撞前方自小客，導致前車駕駛王男飛出殞命；事後警方聽聞巨大聲響趕到現場，李男態度囂張，不斷對警嗆聲，還伸手推警，見到警方拔槍仍毫無畏懼，反而張開雙臂持續叫囂，態度極其惡劣，甚至意圖襲警。警方對空鳴槍嚇阻無果，果斷朝李男大腿連開2槍，順利將其壓制。

▲李男態度囂張且意圖襲警，遭警方朝大腿連開2槍，當場倒地。（圖／記者游宗樺翻攝）

案發現場相當混亂，其他同夥在行政院、警政署前大剌剌遊走、對路人嗆聲，甚至還出手毆打現場記者，怒嗆「你拍什麼東西啦！你再拍阿！」行徑十分囂張。

警方事後循線帶回6男1女，發現其中一名涉案的葉姓男子有幫派註記，疑為竹聯幫靜安會成員；當時葉男就坐在江姓少年車上，案發時已經喝得爛醉，還需要旁人攙扶才能行走。全案後續依傷害、交通事故重大危害、殺人未遂、妨害公務等罪嫌送辦。