宜蘭小貨車與救護車擦撞...「烏龜翻」躺田中！5人受傷

▲宜蘭自小貨車與與救護車擦撞後翻田中，另一白車也受波及，這起車禍共3車5人傷。（圖／讀者提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉三星路二段與照林路一段口14日上午7時45分發生事故，一輛小貨車綠燈直行時與救護車碰撞，停等紅燈中的另輛自小客車也遭波及。小貨車翻覆田中、車上2人輕傷，救護車內駕駛、副駕駛、病患與陪伴家人3人均輕傷送醫。肇事原因正調查中。

三星分局14日7時45分許獲報，三星鄉三星路二段與照林路一段口處發生交通事故，警方到場處理後發現，一輛由裴姓男駕駛的小貨車，行經上述地點綠燈時由南向北行駛，與林男所駕駛的消防救護車（由西向東行駛）在路口發生交擦撞。

救護車遭撞擊後，波及對向停等紅燈中的另台自小客車，小貨車裴姓男駕駛及車上另一乘客輕傷，被送往羅東博愛醫院救護。救護車內駕駛、副駕駛、病患與陪伴家人均輕傷送醫，而遭波及自小客車林姓駕駛則無受傷。

救護車與遭波及車輛駕駛均無酒精反應，自小貨車駕駛裴男則是待抽血檢驗。

三星分局呼籲，根據道路交通管理處罰條例第45條規定，駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣3,600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。若致人死傷者，處汽車駕駛人6,000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，另，針對這起事故，事發前自小貨車行徑方向是綠燈直行，將釐清肇事原因，再行後續處置。