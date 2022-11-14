黑幫競速釀1死還囂張打記者　警開槍打大腿！署長讚展現公權力

▲警政署長黃明昭、刑事局副局長黃建榮針對88會所提問做出回應。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭5日親赴新北市警局統籌指揮，通令全國警方6日起執行「第5波掃蕩詐欺集團、黑道幫派專案」要求全台警方掃蕩不法詐欺集團及黑幫犯罪，溯源追查幕後黑手，及協助相關案件被害人後續醫療安置事。

黃明昭14日赴刑事局舉行打詐掃黑記者會成果發表時，在場媒體仍圍繞包含警大校長陳檡文等中高階官警涉足88會所的醜聞；對此黃明昭表示，「這個案件內政部政風室仍在持續調查」，在場媒體問到88會所是否為警員不應涉足場所，黃明昭回覆，「地方特定營業場所列管部分、是由各地方警察局列管。」

至於外界質疑是否沒有額外檢舉警方就無法調查，黃明昭回應，「該案目前已經在做清查，調查單位仍在清查中」；也有記者詢問黃，14日清晨在忠孝東西路地下道，有黑幫成員飆速造成死亡車禍，甚至追打在場記者，而且案發地點就在警政署旁，黃明昭表示，「我想挑戰公權力甚至在街上公然犯罪、拒捕，危害社會大眾安全，絕對是警方打擊重點，轄區中正一也當場採取強制力，是展現公權力很好作法。」

另有媒體詢問「外傳招待所影像有更多警界高層牽扯在內？」，黃回應，「若有立案調查部分都會一一清查」；至於受理和主偵郭哲敏跨國洗錢案的警政署政風室主任檢察官、新北地檢署檢察官都因該案被調職，黃低調說「相關案件均在調查中，不便說明」。

另外刑事局副局長黃建榮也被媒體質疑，是他帶兩位檢察官去88會所，對此黃建榮嚴正否認，「當時餐會我有去，新北檢察官可能記錯，因為她認識我，餐會我有去，但他們後來去哪裡唱歌，這個我不知道，相關案情可能要交督察、政風系統調查。」

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