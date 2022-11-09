　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Uber Eats 「歡慶六週年」打造最潮台味夜市！隱藏版「加購優惠」吃用一次滿足

▲▼ Uber Eats,潮有市,出外人,夜市,必比登。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats 歡慶六週年，攜手生活風格品牌「出外人」，首次打造全台最潮夜市「Uber Eats 潮有市」活動。

圖、文／Uber Eats提供

Uber Eats 登台滿六週年，致力於為消費者提供最佳的外送體驗及最多樣化的選擇。隨著民眾生活走入新常態，平台也深入社區、連結在地商家合作夥伴，與民眾互動、拉近距離，持續打造最佳的品牌經驗。喜迎週年慶， Uber Eats 將於11月12日起連續三個週末，分別在台北、台中、高雄三地舉辦最潮台味夜市「 Uber Eats 潮有市」活動，規模更勝以往，匯聚70攤人氣台味美食、超夯夜市遊戲、以珍奶為主題設計的品牌獨家好禮、金曲獎得主「壞特?te」等19組表演卡司等豐富活動，邀請民眾到場體驗最潮、最好玩、最好吃的台味夜市！此外，平台也推出隱藏版「加購優惠」功能讓民眾生活便利加乘，並於11月9日起祭出在地美食滿額折、熱銷生鮮雜貨5折起、Uber Eats App 新用戶2折優惠、Uber App 同慶送乘車優惠等好康齊發！

善用隱藏版「加購優惠」功能，輕鬆加購生鮮雜貨
為讓民眾點購餐點的同時，也能輕鬆補貨生鮮日用品，Uber Eats 推出「加購優惠」功能，讓消費者在下訂部分美食外送訂單後，可於10分鐘內在「訂單準備中」畫面下方橫幅點選「新增商品」，選擇加購優市、全聯或屈臣氏等特定合作商家夥伴的商品，並享有加購訂單免外送費優惠；完成加購選擇後，消費者也可於訂單明細中，分別查看兩間商家合作夥伴的餐點與商品訂購明細。無論是點購早午餐並加購中午備餐食材，或晚餐點購排骨飯加購補貨洗澡用的肥皂及洗髮精，加購優惠功能讓消費者僅需支付第一筆訂單的外送費用，即可擁有更加流暢且經濟實惠的外送體驗。

最潮台味夜市「Uber Eats 潮有市」活動，四大必逛亮點一次看！
Uber Eats 歡慶六週年，攜手生活風格品牌「出外人」，首次打造全台最潮夜市「Uber Eats 潮有市」活動，結合台味市集與音樂表演擴大規模舉辦，分別於11月12日及13日在台北華山1914文化創意產業園區、11月19日及20日在台中老虎城購物中心、11月26日及27日在高雄巨蛋戶外廣場，連續三個周末的下午1點至晚上9點，與民眾一起大啖在地美食、享受chill音樂、玩遊戲拿品牌獨家設計好禮，邀民眾體驗最潮的台味新食尚！Uber Eats 整理以下四大必逛亮點，民眾也可至 Uber Eats 官方部落格參考更多「Uber Eats 潮有市」活動資訊：https://t.uber.com/UberEats六週年。

▲▼ Uber Eats,潮有市,出外人,夜市,必比登。（圖／Uber Eats提供）

● 必逛亮點1－人氣台味美食、必比登推薦小吃，都在 Uber Eats 潮有市
Uber Eats 邀集70間商家合作夥伴共襄盛舉，首站台北場集結四大夜市知名攤商，包含師大夜市「師園鹽酥雞」、饒河夜市「福州胡椒餅」、獲米其林指南推薦的士林廟口「阿輝麵線」及寧夏夜市「林振櫂燒麻糬」，還有最潮台菜餐酒館「貓下去敦北俱樂部」、南門市場豬肉乾等。台中有以獨門塔香炸雞聞名的「巷口炸雞」、植感早午餐店「AOZA熬咋」及來自彰化的排隊名店「阿三肉圓」等。高雄場則將有知名YouTube節目「木曜4超玩」推出新餐飲品牌「木曜食堂」首次亮相新品嚐鮮、必比登推薦的70年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」等人氣商家合作夥伴所提供的各式經典小吃。Uber Eats 優市也將出席台北及台中場販售美味關東煮、韓式辣炒年糕及獨家周邊商品。

● 必逛亮點2－挑戰超夯夜市遊戲，贏回獨家設計好禮及優惠序號
Uber Eats 以台味小吃、夜市遊戲為主題，全新打造六週年專屬主題專車，消費者可至主題專車挑戰彈珠台、套圈圈、接棒子遊戲，與主題專車或夜市地景裝置拍照打卡，新用戶下載App、既有用戶出示App畫面，完成上述指定任務就有機會獲得品牌獨家設計珍奶購物袋、飲料杯套、環保水壺、口罩、Uber One 悠遊卡、Uber Eats 優惠序號及 Uber 乘車優惠等多項好禮。

● 必逛亮點3－19組表演卡司輪番上陣，最chill音樂不斷電
除了有吃、有玩、有好康拿，「Uber Eats 潮有市」邀請到金曲新人獎得主「壞特?te」、知名獨立樂團「告五人」、「美秀集團」、「理想混蛋」、「麋先生」、「宇宙人」，及《原子少年》火星出道的超人氣男團「FEniX」等共19組表演卡司一同炒熱活動現場氣氛與民眾同歡！

● 必逛亮點4－用最潮LINE Pay支付消費，再抽LINE POINTS紅包
於活動現場餐廳及商家合作夥伴單筆消費滿299元，並使用LINE Pay付款，可獲LINE Pay贈限量紅包1個，最高可抽LINE POINTS 66點！到LINE Pay攤位出示活動現場LINE Pay付款紀錄、拍照打卡，還有機會獲得最高 LINE POINTS 666點紅包，及其他多項LINE FRIENDS好禮，人人都有獎！此外，於 Uber Eats App 中「潮有市」活動頁面指定店家消費，結帳時透過LINE Pay綁定的信用卡或簽帳金融卡付款，也可獲贈限量紅包1個，最高可抽LINE POINTS 66點*！

滿台的！Uber Eats 祭四重好康，用最台美食生鮮與消費者一同歡慶六週年
歡慶六週年， Uber Eats 不僅打造最潮台味夜市，吃喝玩樂一次滿足，更祭出在地美食及生鮮雜貨外送優惠等四重超優好康，邀消費者用最台美食生鮮狂歡同慶！

● 在地美食滿額折、買一送一：首波於即日起至11月22日期間，點購指定活動餐廳單筆訂單金額滿299元，即可現折40元，Uber One 、優饗、雙享方案會員獨享最高折1次60元折抵優惠；第二波於11月23日至12月6日期間，點購指定活動餐廳美食可享買一送一優惠，Uber One 、優饗、雙享方案會員單筆訂單金額滿299元可再享1次8折優惠（最高折抵70元）。
● 生鮮雜貨5折起：即日起至11月22日，Uber Eats 攜手 city'super、DON DON DONKI 唐吉訶德、Green & Safe、傳統市場、全聯、大潤發、7-11、楓康超市、亞尼克等合作商家夥伴及 Uber Eats 優市，推出熱銷品項買一送一、週年慶專區商品5折起。於指定商家合作夥伴點購滿799元，輸入優惠序號【歡慶六週年】，可享2次9折優惠（單筆最高折抵150元）。首次訂購 Uber Eats 優市的消費者，於即日起至12月31日輸入優惠序號【優市同快6】，可享1次6折優惠，單筆消費須滿200元（最高折抵150元）。
● 新用戶享2折優惠：Uber Eats App 新用戶於即日起至12月31日輸入優惠序號【優食生日快6】，可享2趟美食外送2折優惠（單筆最高折抵300元），單筆消費須滿80元。
● Uber App 同慶送乘車優惠：Uber App 新用戶於即日起至12月31日輸入優惠序號【優步同快6】，可享2趟120元限定乘車優惠。**

* 紅包數量有限，贈完為止。詳情請以LINE Pay公告為準。
** 上述優惠使用規範或條款，請參考各別優惠注意事項與 Uber Eats App 及 Uber App 內公告，優惠數量有限，送完為止。乘車優惠資訊係為合作車隊授權 Uber 網際網路系統代為發布。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
新北小貨車「未依號誌左轉」！　直行騎士遭攔腰撞死
高雄30歲女誤載「這款App」　300萬存款全沒了
她胸痛衝醫院！醫一照主動脈「大到像柳丁」　3危險徵兆快送醫
快訊／背水一戰！桃猿G4再變陣　打線出爐
恐怖！5歲女童當街遭脫褲性侵　4歲妹站一旁發抖
快訊／主辦方道歉！　承認「蔡依林搶票答案誤植」
快訊／15:42規模4.6地震！　深度僅5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台中購物節熱度延燒全台　外縣市消費比例逾2成6

後疫時代補充關鍵營養素　東森「鋅C望」全家熱賣急補貨

抗通膨有感！賣場驚現搬貨大隊！

東森寵物「毛骨力」上架全家夯到搶購一空　全台熱賣補貨中

Uber Eats 「歡慶六週年」打造最潮台味夜市！隱藏版「加購優惠」吃用一次滿足

飯店餐券雙11加碼買就送　限時4天3大速食套餐半價回饋

退休後終於做自己！打造安全舒適的美感樂齡住宅6步驟

厚切牛排+炙燒干貝！餐酒料理變身「海陸比薩」了　還有肉桂捲餅皮

書迷省錢快看！萬本暢銷書全部「66折」　快閃下殺限時只有兩天

真的有「吃不胖的人」？　醫：餐前噴兩下就能辦到

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

魔獸加盟雲豹！確定打滿整季　蘇翊傑：月薪超過640萬台幣

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

金門祕密景點「喊泉」 聲量＝水高！紓壓值爆表

台中購物節熱度延燒全台　外縣市消費比例逾2成6

後疫時代補充關鍵營養素　東森「鋅C望」全家熱賣急補貨

抗通膨有感！賣場驚現搬貨大隊！

東森寵物「毛骨力」上架全家夯到搶購一空　全台熱賣補貨中

Uber Eats 「歡慶六週年」打造最潮台味夜市！隱藏版「加購優惠」吃用一次滿足

飯店餐券雙11加碼買就送　限時4天3大速食套餐半價回饋

退休後終於做自己！打造安全舒適的美感樂齡住宅6步驟

厚切牛排+炙燒干貝！餐酒料理變身「海陸比薩」了　還有肉桂捲餅皮

書迷省錢快看！萬本暢銷書全部「66折」　快閃下殺限時只有兩天

真的有「吃不胖的人」？　醫：餐前噴兩下就能辦到

國定古蹟孔廟防災演練　強化台南文化資產防災應變策略

捷迅前10月營收年增逾2成　Q4客戶回補庫存、需求可望回穩

四腳獸霸佔殘障廁所　男不爽「敲門聲打斷愛愛」半裸怒打清潔工

國家青年交響樂團成立 美女小提琴家諏訪內晶子來了

新北小貨車「未依號誌左轉」！直行騎士攔腰撞　送醫搶救不治

北投中繼市場開幕　陳思宇讚：乾淨升級版全新亮相

台中購物節熱度延燒全台　外縣市消費比例逾2成6

「圍攻光明頂」要走多久？真實距離曝...網笑：難怪明教敢誇海口

等了三十年平鎮車站終開工　鄭運鵬：延續執政好成績

米國學校打造有愛無礙環境　邀無障礙部落客體驗

起底台版柬埔寨面試官！22歲美豔爆乳妹　讓「蝦董」驚為天人

消費熱門新聞

網友集氣亞太雙11　最潮3C 1.1折

8大速食店「最新優惠」懶人包

蝦皮購物雙11卡厲害　最高43%回饋

麥當勞「炸蝦天婦羅漢堡」回來了

麥當勞「3大品項買1送1」爽吃42天

隱藏版高級拿鐵媒體平台評比Top1

真的有「吃不胖的人」？　醫：餐前噴兩下就能辦到

momo雙11霸榜保養缺貨王　網：剁手也要買

全國電子雙11破盤殺瘋！回饋現折送點數網友狂喜揪買爆

超商特大杯拿鐵下殺35元限時3天搶

頂呱呱「原味1斤雞」限時3天搶！

逆勢凍漲！小七牛肉拌麵挑戰有感升級

雙11買對東西一次囤一年份超賺！

今天就衝！超商3大飲品「買7送7」

更多熱門

相關新聞

2汪扮台灣小吃　豬血糕滿臉厭世

2汪扮台灣小吃　豬血糕滿臉厭世

「老闆！雞排加辣不要切，謝謝」，粉絲專頁「Buster和他們一家的日常」時常在網路上分享家中高山犬「Beans」和米克斯黑汪「Buster」得有趣事蹟，這日巴拔便發揮巧思，自己動手製作服裝，讓2隻狗狗化身台灣味十足的夜市小吃，逗趣又吸睛的模樣驚豔眾人。

Uber Eats「11月優惠碼」一次看

Uber Eats「11月優惠碼」一次看

Uber、Uber Eats全新「訂閱制」更省了！

Uber、Uber Eats全新「訂閱制」更省了！

柯文哲助選　籲改變屏東政治文化

柯文哲助選　籲改變屏東政治文化

外送平台「限時買1送1」優惠快收

外送平台「限時買1送1」優惠快收

關鍵字：

Uber Eats潮有市出外人夜市必比登

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

Garena結束英雄聯盟12年營運　

好市多換發國泰CUBE卡　「忘1步驟」恐噴1800元

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

曾莞婷PO床照「蕾絲內褲意外走光」！大尺度照瘋傳

林襄只穿小丁「34秒大尺度片」曝光！南半球掉出來

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

增2類人免費領快篩　王必勝：180萬人受惠

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

更多

最夯影音

更多
白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面