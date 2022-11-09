Uber Eats 「歡慶六週年」打造最潮台味夜市！隱藏版「加購優惠」吃用一次滿足

▲Uber Eats 歡慶六週年，攜手生活風格品牌「出外人」，首次打造全台最潮夜市「Uber Eats 潮有市」活動。

圖、文／Uber Eats提供

Uber Eats 登台滿六週年，致力於為消費者提供最佳的外送體驗及最多樣化的選擇。隨著民眾生活走入新常態，平台也深入社區、連結在地商家合作夥伴，與民眾互動、拉近距離，持續打造最佳的品牌經驗。喜迎週年慶， Uber Eats 將於11月12日起連續三個週末，分別在台北、台中、高雄三地舉辦最潮台味夜市「 Uber Eats 潮有市」活動，規模更勝以往，匯聚70攤人氣台味美食、超夯夜市遊戲、以珍奶為主題設計的品牌獨家好禮、金曲獎得主「壞特?te」等19組表演卡司等豐富活動，邀請民眾到場體驗最潮、最好玩、最好吃的台味夜市！此外，平台也推出隱藏版「加購優惠」功能讓民眾生活便利加乘，並於11月9日起祭出在地美食滿額折、熱銷生鮮雜貨5折起、Uber Eats App 新用戶2折優惠、Uber App 同慶送乘車優惠等好康齊發！

善用隱藏版「加購優惠」功能，輕鬆加購生鮮雜貨

為讓民眾點購餐點的同時，也能輕鬆補貨生鮮日用品，Uber Eats 推出「加購優惠」功能，讓消費者在下訂部分美食外送訂單後，可於10分鐘內在「訂單準備中」畫面下方橫幅點選「新增商品」，選擇加購優市、全聯或屈臣氏等特定合作商家夥伴的商品，並享有加購訂單免外送費優惠；完成加購選擇後，消費者也可於訂單明細中，分別查看兩間商家合作夥伴的餐點與商品訂購明細。無論是點購早午餐並加購中午備餐食材，或晚餐點購排骨飯加購補貨洗澡用的肥皂及洗髮精，加購優惠功能讓消費者僅需支付第一筆訂單的外送費用，即可擁有更加流暢且經濟實惠的外送體驗。

最潮台味夜市「Uber Eats 潮有市」活動，四大必逛亮點一次看！

Uber Eats 歡慶六週年，攜手生活風格品牌「出外人」，首次打造全台最潮夜市「Uber Eats 潮有市」活動，結合台味市集與音樂表演擴大規模舉辦，分別於11月12日及13日在台北華山1914文化創意產業園區、11月19日及20日在台中老虎城購物中心、11月26日及27日在高雄巨蛋戶外廣場，連續三個周末的下午1點至晚上9點，與民眾一起大啖在地美食、享受chill音樂、玩遊戲拿品牌獨家設計好禮，邀民眾體驗最潮的台味新食尚！Uber Eats 整理以下四大必逛亮點，民眾也可至 Uber Eats 官方部落格參考更多「Uber Eats 潮有市」活動資訊：https://t.uber.com/UberEats六週年。

● 必逛亮點1－人氣台味美食、必比登推薦小吃，都在 Uber Eats 潮有市

Uber Eats 邀集70間商家合作夥伴共襄盛舉，首站台北場集結四大夜市知名攤商，包含師大夜市「師園鹽酥雞」、饒河夜市「福州胡椒餅」、獲米其林指南推薦的士林廟口「阿輝麵線」及寧夏夜市「林振櫂燒麻糬」，還有最潮台菜餐酒館「貓下去敦北俱樂部」、南門市場豬肉乾等。台中有以獨門塔香炸雞聞名的「巷口炸雞」、植感早午餐店「AOZA熬咋」及來自彰化的排隊名店「阿三肉圓」等。高雄場則將有知名YouTube節目「木曜4超玩」推出新餐飲品牌「木曜食堂」首次亮相新品嚐鮮、必比登推薦的70年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」等人氣商家合作夥伴所提供的各式經典小吃。Uber Eats 優市也將出席台北及台中場販售美味關東煮、韓式辣炒年糕及獨家周邊商品。

● 必逛亮點2－挑戰超夯夜市遊戲，贏回獨家設計好禮及優惠序號

Uber Eats 以台味小吃、夜市遊戲為主題，全新打造六週年專屬主題專車，消費者可至主題專車挑戰彈珠台、套圈圈、接棒子遊戲，與主題專車或夜市地景裝置拍照打卡，新用戶下載App、既有用戶出示App畫面，完成上述指定任務就有機會獲得品牌獨家設計珍奶購物袋、飲料杯套、環保水壺、口罩、Uber One 悠遊卡、Uber Eats 優惠序號及 Uber 乘車優惠等多項好禮。

● 必逛亮點3－19組表演卡司輪番上陣，最chill音樂不斷電

除了有吃、有玩、有好康拿，「Uber Eats 潮有市」邀請到金曲新人獎得主「壞特?te」、知名獨立樂團「告五人」、「美秀集團」、「理想混蛋」、「麋先生」、「宇宙人」，及《原子少年》火星出道的超人氣男團「FEniX」等共19組表演卡司一同炒熱活動現場氣氛與民眾同歡！

● 必逛亮點4－用最潮LINE Pay支付消費，再抽LINE POINTS紅包

於活動現場餐廳及商家合作夥伴單筆消費滿299元，並使用LINE Pay付款，可獲LINE Pay贈限量紅包1個，最高可抽LINE POINTS 66點！到LINE Pay攤位出示活動現場LINE Pay付款紀錄、拍照打卡，還有機會獲得最高 LINE POINTS 666點紅包，及其他多項LINE FRIENDS好禮，人人都有獎！此外，於 Uber Eats App 中「潮有市」活動頁面指定店家消費，結帳時透過LINE Pay綁定的信用卡或簽帳金融卡付款，也可獲贈限量紅包1個，最高可抽LINE POINTS 66點*！

滿台的！Uber Eats 祭四重好康，用最台美食生鮮與消費者一同歡慶六週年

歡慶六週年， Uber Eats 不僅打造最潮台味夜市，吃喝玩樂一次滿足，更祭出在地美食及生鮮雜貨外送優惠等四重超優好康，邀消費者用最台美食生鮮狂歡同慶！

● 在地美食滿額折、買一送一：首波於即日起至11月22日期間，點購指定活動餐廳單筆訂單金額滿299元，即可現折40元，Uber One 、優饗、雙享方案會員獨享最高折1次60元折抵優惠；第二波於11月23日至12月6日期間，點購指定活動餐廳美食可享買一送一優惠，Uber One 、優饗、雙享方案會員單筆訂單金額滿299元可再享1次8折優惠（最高折抵70元）。

● 生鮮雜貨5折起：即日起至11月22日，Uber Eats 攜手 city'super、DON DON DONKI 唐吉訶德、Green & Safe、傳統市場、全聯、大潤發、7-11、楓康超市、亞尼克等合作商家夥伴及 Uber Eats 優市，推出熱銷品項買一送一、週年慶專區商品5折起。於指定商家合作夥伴點購滿799元，輸入優惠序號【歡慶六週年】，可享2次9折優惠（單筆最高折抵150元）。首次訂購 Uber Eats 優市的消費者，於即日起至12月31日輸入優惠序號【優市同快6】，可享1次6折優惠，單筆消費須滿200元（最高折抵150元）。

● 新用戶享2折優惠：Uber Eats App 新用戶於即日起至12月31日輸入優惠序號【優食生日快6】，可享2趟美食外送2折優惠（單筆最高折抵300元），單筆消費須滿80元。

● Uber App 同慶送乘車優惠：Uber App 新用戶於即日起至12月31日輸入優惠序號【優步同快6】，可享2趟120元限定乘車優惠。**



* 紅包數量有限，贈完為止。詳情請以LINE Pay公告為準。

** 上述優惠使用規範或條款，請參考各別優惠注意事項與 Uber Eats App 及 Uber App 內公告，優惠數量有限，送完為止。乘車優惠資訊係為合作車隊授權 Uber 網際網路系統代為發布。