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烏克蘭正妹吃爆夜市先吃醋：你跟別的烏克蘭女孩來過　我不要了

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭女孩譚雅（Tanya）因為家鄉發生戰爭，來到台灣生活，並與YouTube頻道《不要鬧工作室》長期合作，在一集主題為吃爆饒河夜市的主題影片中，譚雅還沒吃夜市竟然先吃醋，「虧」頻道主持人強尼跟另外一位烏克蘭女孩拍過這裡，所以她不想拍了。

▲▼烏克蘭正妹體驗吃爆夜市，竟然先吃醋。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲烏克蘭正妹體驗吃爆夜市，竟然先吃醋。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

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譚雅一開頭就表示，「你帶妲夏（Dasha）來這個夜市拍嗎？那我不要在這裡拍」。強尼大驚表示，「幹嘛，你吃醋喔？」

隨後強尼為了要讓譚雅原諒他，所以提議讓她這次可以用2000元吃爆夜市。

譚雅首先品嘗胡椒餅，只咬了一口餅皮，就深深著迷於鮮美的肉汁，並且不忘再虧強尼，「你的妲夏也喜歡吃胡椒餅嗎？」

▲▼烏克蘭正妹體驗吃爆夜市，竟然先吃醋。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲譚雅體驗吃爆夜市之後，覺得想要住在夜市。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

之後譚雅又品嘗了「蚵仔蝦仁包」、「火焰牛」、「雞翅包飯」、「舒芙蕾」、「水果水晶球」等美食，距離花完2000元的預算也還綽綽有餘。

譚雅吃爆夜市之後，幸福的表示，「天啊，好想住在夜市」而且也不管那一天這樣吃完，會不會變胖了。

▲▼烏克蘭舞者妲夏（Dasha）也曾上過不要鬧工作室，體驗夜市美食，但地點其實在通化夜市。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲烏克蘭舞者妲夏（Dasha）也曾上過不要鬧工作室，體驗夜市美食，但地點其實在通化夜市。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

至於另一位被提到的烏克蘭女孩妲夏（Dasha）則是一位舞者，在今年9月22日上傳的影片中，前往通化夜市品嘗生煎包、鹽酥雞、冰火湯圓等美食。所以2位女孩拍攝的夜市，其實不是同一處。

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