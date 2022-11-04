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假姪子詐騙30萬「別讓家人知道怕被罵」　姑姑1招神反擊

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友3日在臉書PO文表示接到詐騙電話，對方假裝是她的姪子，開口就要借30萬元，還以「怕被罵」為由要求先幫忙保密，她發現異狀之後仍裝成不知情的樣子，反過來套出對方的手機門號，並馬上向165反詐騙專線舉報。

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲詐騙者謊稱更換手機門號，要求原PO重新加LINE好友。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，日前接到一通電話，對方一開口就問，「姑姑妳在忙嗎？」她下意識以為是姪子，便開始閒聊，對方說因為手機門號更改，所以要重新加LINE好友，她答應之後掛斷電話，然後把號碼加入聯絡人，由於姪子的手機門號顯示有2組，她就隨便撥通其中1組確認。

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原PO說，剛好選到的號碼是「真姪子」的，經過確認，得知姪子根本沒有更換手機門號，這才驚覺剛才是接到詐騙電話，就在這個時候，詐騙者插撥進來，她乾脆順勢接起，繼續假裝不知情的樣子，並真的將對方加為LINE好友，「我想知道他的詐騙手法。」

詐騙電話「姑姑在忙嗎」，她1招識破。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO反過來套出詐騙者的手機門號。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

過了3天，詐騙者突然傳訊息給原PO，說是需要30萬元軋支票，想先跟她借，隔天中午以前就會還清，同時以「別讓家人知道，我怕會被罵」為由，要求保密，接著給出會計小姐的銀行帳戶和名字。

原PO一看機會來了，便假裝答應，然後以「匯款需要」為由，詢問詐騙者本人的姓名、電話、身分證字號，起初對方一直拒絕，還說出「不用填，我匯過了」等話，但她繼續裝迷糊，最終成功套出新的手機門號。

原PO表示，在取得銀行帳戶和手機門號之後，她便立即向165反詐騙專線舉報，並把自己遇到的狀況PO上網，提醒大家若是遇到類似狀況，要小心別上當了。

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「我舅舅就是這樣，被假裝成我的詐騙集團騙了5萬元」、「有遇過自稱姑姑的，我問她住哪，她就掛了」、「我爸也是被這個騙」、「從媽媽救我到姑姑救我，一樣的手法，換湯不換藥」。

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