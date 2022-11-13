反擊台派網軍霸凌說　陳時中嗆蔣萬安：有被壓迫的幻想

▲陳時中今晚出席音樂會不忘酸對手蔣萬安。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安近日批評民進黨網軍宛如「半獸人大軍」，假台派之名霸凌，不過，民進黨台北市長候選人陳時中13日晚間隔空回嗆說，他心裡覺得很納悶，難道全台灣還有人不是台派嗎？台派很容易，台派就是愛台灣而已啦！他還說，蔣萬安有「被壓迫」的幻想，現在才要用撕裂的手段。

▲陳時中競選總部今天晚間舉行音樂會。（圖／翻攝自YouTube／陳時中）

臉書粉專「無良公關公司」日前貼文指國民黨有計劃找狗仔跟拍陳時中，但遭否認且被國民黨台北市議員徐巧芯等人提告後，又隨即關閉粉專，行政院長蘇貞昌受訪也指如果有人故意歪曲或自導自演，都要自己負責；對此，蔣萬安12日表示，現在網軍非常猖獗，權力有如魔戒，網軍就是民進黨的半獸人大軍，假台派之名，行霸凌壓制不同言論之實。

陳時中今晚出席「唱咱的歌，行咱的路」音樂會時表示，對手從選戰開始的第一天，就在操作仇恨的議題，為了選贏再難聽的謾罵，再虛偽的謊言都說得出口，但是他沒有仇恨。陳時中更諷刺蔣萬安說，這兩天有人在講「台派霸凌」，他心裡覺得很納悶，難道全台灣還有人不是台派嗎？主權、選舉都過這麼久了，還有台灣人認為他們不是台派，「台派很容易，台派就是愛台灣而已啦！」

陳時中說，「（蔣萬安）有被壓迫的這樣一個幻想」，現在要用撕裂的手段，但如同他昨天晚上在凱道造勢所說，每次選舉的紛爭，選舉完都希望往團結、共識向前走向一步，而不是每次選舉就是一次次撕裂，這樣民主政治哪有意思啦？應該為了進步而努力。

陳時中競選總部今天晚間在台北國際會議中心舉行「唱咱的歌，行咱的路」音樂會，經過3天宣傳時間，今有約2千人到場力挺，包括身兼黨主席的總統蔡英文、前副總統陳建仁均與會，演出陣容包括近期為陳時中作曲的台語金曲歌王王俊傑、知名樂手陳明章、董事長樂團、台語金曲歌后詹雅雯、滅火器樂團，陳時中的妻子孫琬玲也擔任「神秘嘉賓」，親自演奏大提琴力挺丈夫。

▼陳時中與妻子陳琬玲出席音樂會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）