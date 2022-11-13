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巨乳網紅不聽勸全裸戲水！遭警「關進男子監獄」嚇爆：災難降臨

▲▼跨性別網紅拽根。（圖／翻攝自IG）

▲跨性別網紅拽根在旅館鬧事後，被警方關入男子牢房。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／綜合報導

美國有著長髮巨乳的知名網紅跩根（Nikita Dragun），日前因在公共場合赤身裸體、大聲喧嘩和襲警，而被當地警方拘捕。不過，由於拽根是一名跨性別人士，因此警方將她關到了男子牢房裡，引發拽根與其經紀人的不滿，痛批警方「根本存心等著災難降臨」。

綜合外媒報導，26歲的拽跟出生於比利時，有著越南和墨西哥的血統，長相深邃精緻，還有著一頭漂亮的長捲髮和渾圓巨乳。她2015年因在網上分享美妝技巧而開始竄紅，如今她的YouTube頻道有超過2.5億次點閱，Instagram也有超過900萬名粉絲。

不過事實上，拽跟是生理男的跨性別人士，她在10多歲的時候出櫃，但她的經紀人凱索揚（Jack Ketsoyan）告訴美國八卦媒體TMZ，跩根的法定性別是女性。本週，拽根在佛州一家旅館因裸體在泳池附近徘徊，還大聲喧嘩、擾亂安寧，甚至將水瓶砸到保全和到場處理的警員身上，而被控告公眾行為失序與襲警罪。

警方拘捕拽根之後，將拽根關入了佛州的男子監獄，讓她感到十分害怕。她的經紀人抗議道，警方將拽根關進男子監獄，導致她被置於極度危險的困境中，「根本存心等著災難降臨」。據她的經紀人所述，拽根在支付5000美元（約新台幣16萬元）的保釋金後已獲釋。

當地的懲教與更生署否認拽根曾被關入男子監獄，還聲稱拽根因「身份特殊」一直被關在單人牢房裡。當地警方並未回應媒體的置評請求，不過報導稱，執法人員會依犯人的出生性別或當下的第二性徵，決定要將他們關入什麼牢房。

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