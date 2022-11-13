許淑華競選總部公布封關民調　支持度大幅領先蔡培慧

▲許淑華競選總部召開封關民調說明會，指當選支持度與看好度皆穩定領先。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

距9合1地方大選僅剩13天，南投縣長候選人許淑華競選總部趕在《選罷法》10天大限前公布年代、艾普羅2份「封關民調」結果：在投票支持度方面，許淑華以38.2%、39.5%領先民進黨對手蔡培慧的25.9%和24.8，看好度方面（年代），許淑華也以47.9%領先蔡培慧的13.1%，無論支持度及看好度都以13%以上的大幅差距持續穩定領先。

藍營今天由競選團隊總幹事曾明瑞偕同中興大學商情暨民意調查研究中心主任袁鶴齡、國立中山大學社會科學博士黃志呈，一起公布委託年代民調中心、艾普羅行銷市場研究公司2單位於11月初所調查統計的數據。

負責解說年代民調結果的袁鶴齡指出，調查時間在11月3到5日，以電話訪問方式，樣本規模有1075位：投票率部分，一定會去投票有61.9%；投票支持率部分，全部受訪者有38.2%選擇投票支持許淑華，且從民調數據研判，表態會投票者約5成7投給許淑華；看好度部分，在62%願受訪者中有47.39%認為許淑華會當選南投縣長，若以表態者推估，更有約7成6看好許淑華。

艾普羅選情調查則成功訪問1352份有效樣本，訪問日期為11月6至8日，黃志呈解說時表示，結果顯示77.6%表示「一定會/會」去投票；支持度部份，39.5%支持許淑華、24.8%支持蔡培慧，2者支持度差距為14.7個百分點，推估表態者約有5成8支持許淑華；如果只看「一定會」投票者的支持度，則有41.2%支持許淑華、25.9%支持蔡培慧，推估表態者約5成9支持許淑華。

袁鶴齡和黃志呈都表示，2份民調顯示的投票率皆在6、7成之譜，加上藍營為避免「機構效應」，同時委託年代民調中心和前身為中國時報民意調查中心的艾普羅公司執行，縣民對2位候選人的看法、整體選舉趨勢相當一致確定；但這次民調結果只是做為參考，並不代表最後開票結果，雙方人馬還是要各自繼續努力。