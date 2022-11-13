蔡適應體育後援會成立　賴清德力挺喊：凍蒜！

▲賴清德力挺蔡適應，體育後援會成立大喊「凍蒜」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

副總統賴清德今（13日）前往基隆慶安宮、百福宮參拜，並且參加基隆市長候選人蔡適應的體育後援會成立，賴清德先到慶安宮參拜，向舅舅、國策顧問童永請安，接著前往體育後援會成立現場，以及百福宮參拜祈福。賴清德說，他也是基隆隊的一員，他知道基隆的改變不易，只有蔡適應可以延續林右昌的擘畫，懇請鄉親11月26日支持蔡適應，延續基隆的光榮！

在體育後援會成立時，蔡適應說，他是籃球委員會的主委，也是路跑委員會的主委，他和基隆隊的市議員候選人們，參與體育會各個單項運動的委員會，支持體育活動，也用身體力行的方式，為基隆的體育活動貢獻心力；不但如此，他和林右昌市長也針對基隆各級學校的體育場館，向中央爭取前瞻預算來投入建設。

蔡適應接著說，這幾天他邀請台灣啤酒籃球隊，到基隆和基隆聯隊、海洋大學舉辦表演賽，這是基隆睽違將近20年，首次有職業球隊來基隆舉辦比賽，未來他更要推動職業球隊以基隆做為主場，還有發行「基隆運動卡」讓市民朋友有免費的運動時數，鼓勵大家多運動，打造基隆成為一個熱愛運動的城市。

賴清德說，蔡適應成立體育後援會，他和所有的市議員候選人，除了支持體育運動外，他們也有參與各個單項的運動委員會，成為運動選手的後盾，他個人相當的感動。

賴清德持續說，他過去也當過立委，他知道要拿優秀立委，是件多麼不容易的事！出席率、質詢率要過關外，提出的內容還要言之有晤，才能過公民評鑑的關卡，非常的不容易！

賴清德說，蔡適應所做的準備充足，他當行政院長時，就十分支持林右昌和蔡適應的基隆建設，還包含相當多的體育基礎建設，他也算是廣義的基隆隊一份子，他希望基隆的鄉親肯定賴清德、林右昌，可以票投蔡適應，11月26日讓基隆成為一個體育城市。

林右昌表示，過去基隆的改變，是因為市長立委一起合作，爭取中央的資源與地方的努力配合，而且基隆重大的建設，蔡適應都有參與，蔡適應早就熟悉市政，蔡適應是基隆市長最佳的候選人，而且蔡適應還得到公督盟12次的優秀立委，就像是考試都考第一名的立委，對比競爭對手的吊車尾成績，市民朋友很好選擇。

林右昌提到，前些日子，國道一號汐止路段的坍方，我們看到蔡適應不眠不休協調交通部，展現處理危機和市政的能力，他在國道一號汐止段的搶修過程中，讓大家知道他能力全面，是市民最好的選擇。蔡適應過去相挺基隆的體育發展，今天有體育後援會的支持，蔡適應一定可以在1126日高票當選！

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