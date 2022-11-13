雲林縣長張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」　二崙上場幸福工程社福滿分

▲雲林縣長張麗善的20鄉鎮願景親履巡迴，今至二崙鄉，在地方人士陪同下發表政策願景規畫。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

地方中心／雲林報導

雲林縣長張麗善今(13)日展開｢20鄉鎮願景親履巡迴｣的第十四站–二崙鄉，張麗善縣長在縣議員廖偉晴、二崙鄉長候選人鍾東榮、二崙鄉民代表會主席楊世彬、二崙後援會會長廖學力、二崙協天宮主委李鴻昌以及眾多村長、鄉代表等人的陪同下，於協天宮前針對「二崙鄉政策願景規劃」提出詳細說明，張麗善也同時公布以「幸福工程 社福滿分」為主題的社福政見白皮書，內容包括｢三大面向｣｢十大主軸｣及｢百大工事｣，具體呈現2030 前進雲林的理念與項目。





▲張麗善發表社福政策規劃的對象包含兒少、老人、婦女、身心障礙者及低收中低收入戶等，甚或是各個家庭與族群。

張麗善首先提到照顧長輩的部分，她表示會積極建置「友善無礙銀髮樂園」，尤其縣內目前長青食堂已達到160處，未來會朝向長青食堂倍增，一村一里皆有長青食堂的目標，也規劃打造中央廚房，使用中央廚房的送餐服務，能就近、就地服務村里長輩。此外社區照顧關懷據點也達163處，目前正規畫結合科技推出多元守護失智老人的穿戴設備與方案，並首創全國開辦「失能老人親屬照顧津貼」。此外，張麗善上任後加碼擴大發放重陽敬老金，讓長輩得以在地得到尊嚴，同時她也提出目前正在研議針對身心障礙者，提早到60歲就發放敬老金。



張麗善也指出，將整合活動中心、老人會、長期食堂等空間，積極建置身障家園並建構友善的無礙空間，期望利用在地資源將服務輸送到更多身心障礙者及家庭裡面，讓身障礙者出門就可以感受雲林的友善無障礙。





為落實友善托育措施，提供友善婦幼的空間，張麗善提出「構築完善的婦幼福利並打造友善性平機制」，包括家庭育兒量能的提升、針對弱勢家庭的微型保險、設立兒童的發展中心，以及打造「女創力基地」，培訓女性志工，並設置「歲月療天室」強化中高齡婦女支持方案等都在進行中。張縣長強調雲林縣性別平權的落實、女力向前等友善性平會繼續向前邁進。



對於看到近日台版｢柬埔寨案｣的發生，張麗善指出「建構堅韌的社安網」是雲林的首要目標。目前，縣府也推動「社區安全守護站」及「性別暴力防治社區初級預防」的，獲得社區店家肯定與支持，至今已累積至1051站，392村里每村里皆有設置站，達「一村里一守護站」之目標，再者，成立「雲林地區婦幼保護聯繫平台」緊急救援行蹤不明兒少，皆能在最快速時間尋獲兒少，以及鼓勵社區加入實作社區進行性別暴力防制觀念宣導，拉起社區安全網等方法維護雲林縣全體縣民，尤其是老幼婦孺的人身安全。

對於二崙的產業發展，張麗善則提出建置蔬菜冷鏈物流中心，提供農民預冷、理集貨服務，結合清洗、分級、包裝等作業，調節供貨、協助穩定農品價格的構想；同時，動物福利畜牧示範場域的設置也是未來目標，期盼增加活動空間，提供舒適飼養環境，實踐動物福利飼養。此外，二崙西瓜品質優良，張縣長強調會持續舉辦西瓜節相關活動，帶動二崙西瓜品牌，提升西瓜產業價值。



張麗善指出，近年二崙鄉年輕人陸續返鄉，縣府地方創生辦公室積極盤點鄉內人文地景產相關資源，找尋願意返鄉或擴大投資二崙的企業，並打造青年農民智慧低碳的永續經營模式，協助二崙鄉提出地方創生計畫。





「雲林詔安客家文化節」是客庄12大節慶之一，張麗善上任後持續協助相關節慶活動的舉行及推廣，期盼重塑詔安客庄共同記憶，重現雲林詔安客家語言、生活、文化、歷史意義的客庄節慶，也希望透過活動舉行，推動文化傳承，讓更多民眾認識詔安客家文化。



在二崙的基礎建設方面，張麗善強調持續改善二崙鄉庄內道路，已完成二崙四番地水環境的整治，未來也將完成二崙大排全段整治，改善沿線村莊淹水問題。另外，通盤檢討都市計畫、推動二崙醫療不足區遠距醫療及智慧照護、建置二崙鄉社區心理衛生中心、成立輔具服務便利站也都如期進行中。



最後，張麗善談到二崙的教育建設，她表示二崙鄉的偏遠學校學生已達成｢生生有平版｣，未來四年將陸續讓其他二崙鄉學生都能透過平板輔助學習，以及加強落實平版的教學及運用。目前也在規劃新設二崙國小附設幼兒園，提供平價、距離近、方便的教保服務。其他如來惠國小老舊校舍拆除重建以及義賢國小活動中心興建也都將在明年完工啟用。