才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民：林北不是你的菜！

▲杜承哲醫師日前被徐巧芯提告。（合成圖／徐巧芯、杜承哲臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

「無良公關公司」日前貼出一張文件影射國民黨策劃偷拍抹黑其他候選人，遭到國民黨台北市議員徐巧芯提告造謠、偽造文書，其中包括杜承哲醫師也在被告名單中。對此，杜承哲今（13日）發文開嗆酸民「林北不是你的菜，不要以為我好欺負！」

杜承哲今天在臉書發文表示，名嘴、中天、議員又要重新炒一盤「瑋豐」網軍料理，只是這次拿我們當食材，那我就梭哈：「只要本人有收受政治團體直接或間接的金錢，有對價關係要我做任何的政治評論、包含攻擊和護航的行為，我會先發道歉文，同日臉書專頁下架，登三份傳統媒體向社會大眾道歉。」

「林北不是你的菜，不要以為我好欺負！」杜承哲強調，請各位幫我注意，有做任何不實的網軍和金流指控，無論是媒體還是個人，可以幫我收集資料，我一併處理。

▲徐巧芯最近公開綠營群組，包括史書華醫師、杜承哲等人名列其中。（圖／杜承哲臉書）

杜承哲嗆網友，這幾天來留言的人玩得很開心，我看的也很開心，「那我們來玩吧」。他指出，自今天開始若是有人指控他收錢辦事或是會因此事被抓去關，「來，我跟你加碼：我在2030年前發生以上的事情，我賠你十萬；如果沒有，你輸我十萬，台幣計價，願睹服輸。」

杜承哲酸網友，「要留言就傳匯款帳號來，我傳合約書給你，無論有錢沒錢我們就法院執行，你們說好不好？不敢簽合約，這樣大家就知道你敢嘴不敢賭，敢不敢！？」

▲徐巧芯向綠營側翼全面開戰！（圖／徐巧芯臉書）

「無良公關公司」日前在臉書公開一份文件，內容指稱國民黨策劃、找狗仔跟拍其他候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

徐巧芯第一時間宣布報警提告，提告對象包括：無良公關、無良公關公司、謝立聖插畫、杜承哲等人，並且預告之後還有約20－30餘人的資料，整理好後會再提到地檢署。徐巧芯強調，「任何分享、附和黑函者，見一個，告一個」、「如果有人敢指名道姓說我自導自演的、釣魚的，也一併會提告」。